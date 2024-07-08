Видео: американец глазницами поднял автомобиль и ассистента, установив рекорды

Эндрю Стэнтон установил мировые рекорды по поднятию грузов с помощью глазниц. Первую победу в номинации «поднятие самого тяжелого веса с помощью глазниц» Стэнтон одержал, протащив «Кадиллак» с водителем, общий вес которых составил около 2400 кг. Для этого он использовал специальные металлические крюки, прикрепленные к глазным орбитам.
Для достижения второго рекорда «поднятие самого тяжелого веса с помощью обеих глазниц» Стэнтону, с помощью аналогичных крюков, пришлось поднять своего ассистента весом 59 кг во время глотания меча.
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал итальянский диджей, который 10 дней подряд играл музыкальный сет.
Кристина Корчанова