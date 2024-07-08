Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео: американец глазницами поднял автомобиль и ассистента, установив рекорды

Житель Лас-Вегаса, работающий художником-постановщиком, побил несколько рекордов Гиннесса, подняв глазницами «Кадиллак» и своего ассистента.

Эндрю Стэнтон установил мировые рекорды по поднятию грузов с помощью глазниц. Первую победу в номинации «поднятие самого тяжелого веса с помощью глазниц» Стэнтон одержал, протащив «Кадиллак» с водителем, общий вес которых составил около 2400 кг. Для этого он использовал специальные металлические крюки, прикрепленные к глазным орбитам.

Для достижения второго рекорда «поднятие самого тяжелого веса с помощью обеих глазниц» Стэнтону, с помощью аналогичных крюков, пришлось поднять своего ассистента весом 59 кг во время глотания меча.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал итальянский диджей, который 10 дней подряд играл музыкальный сет.

Кристина Корчанова