Видели пару дней, потом тоже пропали: Похожую на Усольцевых семью заметили в Таиланде

В Таиланде видели людей, похожих на пропавших в тайге Красноярского края семью Усольцевых. Об этом рассказали в телепередаче «Малахов» на канале «Россия 1».
Несколько местных жителей подтвердили приехавшей в Таиланд съемочной группе, что видели на Пхукете людей, похожих на Усольцевых. Таксист на острове сообщил, что видел похожую пару, отметив, что женщина называла мужчину Сережей. При этом, как отмечается, они также пропали по прошествии двух-трех дней.
По данным журналистов, похожая на Усольцевых семья могла снимать бунгало на острове Самуи, ведя там скрытный образ жизни и пряча свои лица от прохожих.
Один из собеседников канала утверждает, что у Усольцевых могло быть по два заграничных паспорта. «Законом не запрещено писать имя и фамилию как на английской, так и на французской раскладке. Для миграционной службы это будет другой человек», — уточнил он.
Еще один опрошенный журналистами мужчина предполагает, что Усольцевы могли сделать в Мьянме или на Филиппинах фальшивые документы.
Напомним, семья Усольцевых с ребенком и собакой направилась в поход и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Следователи назвал несчастный случай основной версией их исчезновения. Один из друзей семьи считает, что в тайге на Усольцевых мог напасть медведь.