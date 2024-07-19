Вид крокодилов, что был на грани исчезновения, возрождается в Камбодже

Хотя ранее считалось, что сиамские крокодилы практически вымерли, представители вида были обнаружены в дикой природе в 2000 году, после чего организация «Фауна и флора» начала сотрудничество с камбоджийскими правительственными чиновниками и другими местными партнерами в рамках целевой программы по сохранению и разведению пресмыкающихся. В ее рамках сиамских крокодилов разводят в неволе, а затем выпускают в дикую природу. Так, благодаря приложенным усилиям, с 2012 года было успешно выпущено 196 особей.