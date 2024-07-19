Вид крокодилов, что был на грани исчезновения, возрождается в Камбодже

Согласно заявлению благотворительной организации по охране природы «Фауна и флора», опубликованному 18 июля, сиамские крокодилы успешно вылупились в пяти разных гнездах в национальном парке Кардамон в Камбодже. В общей сложности было обнаружено ~60 детенышей, это — крупнейший зарегистрированный случай размножения в этом столетии.
Учитывая, что в дикой природе обитает всего несколько сотен особей, появление на свет 60 новых крокодилов является огромным успехом программы.
Хотя ранее считалось, что сиамские крокодилы практически вымерли, представители вида были обнаружены в дикой природе в 2000 году, после чего организация «Фауна и флора» начала сотрудничество с камбоджийскими правительственными чиновниками и другими местными партнерами в рамках целевой программы по сохранению и разведению пресмыкающихся. В ее рамках сиамских крокодилов разводят в неволе, а затем выпускают в дикую природу. Так, благодаря приложенным усилиям, с 2012 года было успешно выпущено 196 особей.
Сиамские крокодилы — это пресноводный вид, который может достигать 4 метров в длину. Представителей этого вида отличает выступающий костяной гребень на затылке.
Когда-то сиамские крокодилы обитали на большей части Юго-Восточной Азии. Однако охота и крупномасштабное сельское хозяйство, повлиявшее на его водно-болотную среду обитания, поставили этот вид на грань исчезновения. В настоящее пресмыкающиеся занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Согласно оценкам предыдущих лет, его дикая популяция составляет всего 400 особей.
Однако не все так плохо: в мае 2024 года исследователи обнаружили гнезда крокодилов в естественной среде обитания, из них и вылупились новорожденные детеныши. Это говорит о том, что долгосрочные усилия дали свои плоды, так как популяция начала увеличиваться без человеческого вмешательства.
Это открытие свидетельствует о том, что наши усилия по сохранению принесли свои плоды, и я верю, что, благодаря им, популяция сиамских крокодилов будет продолжать увеличиваться в будущем.
Тем временем редкие амурские тигрята впервые показались посетителям Кельнского зоопарка.
Кристина Корчанова