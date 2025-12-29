Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал встречу Зеленского и Трампа

В Москве надеются, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского из 20 пунктов не получит свою поддержку в США.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Если выяснится, что эти 20 пунктов соответствуют и видению президента [США Дональда] Трампа, это будет отходом от тех договоренностей, которые вырабатывались в Анкоридже на российско-американском саммите. Будем надеяться на то, что 20 пунктов Зеленского — это не позиция, согласованная с США, и что позиция президента Трампа сохраняется на тех подходах, которые согласовывались с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Анкоридже», — сказал сенатор.

Предложения по мирному урегулированию из 20 пунктов были опубликованы Владимиром Зеленским 24 декабря.

Узнать больше по теме
Совет Федерации: «палата регионов» в действии
Совет Федерации часто называют «палатой регионов» — это своеобразный мост между федеральной властью и субъектами Российской Федерации. Если Государственная Дума выражает волю народа, то Совет Федерации — голос регионов, обеспечивающий баланс интересов в масштабах всей страны.
Читать дальше