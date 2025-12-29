Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал встречу Зеленского и Трампа

«Если выяснится, что эти 20 пунктов соответствуют и видению президента [США Дональда] Трампа, это будет отходом от тех договоренностей, которые вырабатывались в Анкоридже на российско-американском саммите. Будем надеяться на то, что 20 пунктов Зеленского — это не позиция, согласованная с США, и что позиция президента Трампа сохраняется на тех подходах, которые согласовывались с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Анкоридже», — сказал сенатор.