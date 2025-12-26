Вице-спикер Госдумы Толстой: «рынок» приемных семей и поборы должны исчезнут

В Госдуму внесен законопроект, призванный кардинально изменить систему опеки и усыновления в России. Инициатива, которую поддержали 147 депутатов от всех парламентских фракций, законодательно закрепляет абсолютный приоритет кровных родственников при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, и вводит запрет на их перемещение в другие регионы. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал документ «первым шагом в изменении правил работы опеки», который должен положить конец «рынку приемных семей» и «поборам» при усыновлении. Подробнее о том, как эти реформы могут перевернуть судьбы сирот, и почему депутаты настаивают на особой роли «крови» — в материале ВФокусе Mail.