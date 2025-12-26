Вице-спикер Госдумы Толстой: «рынок» приемных семей и поборы должны исчезнут

Кровные — первые в очереди
Главный посыл законопроекта — законодательно закрепить приоритет родной, кровной семьи. Это значит, что при устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей, в первую очередь будут рассматриваться его близкие родственники: бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры.
Согласно логике авторов законопроекта, среди которых 147 депутатов от всех фракций, «чужой человек, даже идеальный, не заменит ребенку близких». Усыновление или опека посторонними гражданами станут возможны лишь при отсутствии родных или их отказе. Эта мера призвана исправить статистику Минпросвещения, согласно которой в 2024 году 35% из 60 тысяч устроенных в семьи детей попали к посторонним, а к родителям вернулись лишь 3,75% ребят, находившихся под опекой.
Родных будут искать активнее
На органы опеки закон возлагает четкую обязанность принимать все меры по поиску кровных родственников ребенка — как близких, так и дальних. Это должно сохранить его связи с семьей и привычным окружением. Законопроект также устраняет существующее правовое противоречие: хотя родители имеют право завещать опеку на случай своей смерти любым лицам, теперь приоритет будет отдан именно родственникам.
Как рассказал ВФокусе Mail вице-спикер Госдумы Петр Толстой, «приоритет родственников установлен Семейным кодексом, а решение принимает суд, учитывая мнение ребенка, если он старше 10 лет».
Для этого вводится законодательная очередь: сначала близкие родственники, затем — другие, и только потом — все остальные. Одно из самых резонансных нововведений — запрет на устройство ребенка в семью в другом субъекте России. Сейчас детей нередко перемещают за сотни километров от родного дома, что обрывает их связи не только с родственниками, но и с друзьями, школой, привычной средой.
По мнению авторов закона, это создает непреодолимый барьер для родителей, вставших на путь исправления и желающих восстановить отношения. Новые правила обяжут органы опеки искать для ребенка семью в том же регионе, где он проживал до утраты родительского попечения. Законопроект позиционируется как часть государственной политики по защите традиционных ценностей и, как заверяют его разработчики, не потребует от государства дополнительных расходов.
«Порядок розыска и извещения родственников, а также перечень необходимых документов установит правительство. Хотя, конечно, нужен упрощенный порядок, без школы приемных родителей. Сейчас фактически ребенка без родителей выставляют на рынок приемных семей и отправляют в другой регион, а усыновление часто сопровождается поборами — до миллиона за здорового ребенка. Это последствия ювенальных норм из 90-х, которые до сих пор применяются. Поэтому наш законопроект — первый шаг в изменении правил работы опеки», — добавил Толстой.