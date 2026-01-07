Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что единственным фактором, который сегодня объединяет украинцев, являются кладбища. Чиновник сделал это заявление, отвечая на вопрос о том, насколько киевская власть осознает реальную ситуацию, сложившуюся на Украине из ‑за боевых действий.
«Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, отвечающий за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище — это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», — заявил Кулеба в интервью «Экономической правде».
Вице-премьер-министр также затронул вопрос ответственности за происходящее. Кулеба признал, что часть вины лежит на киевских властях, которые, по его словам, принимают решения, определяющие жизнь регионов и ход конфликта. При этом он обвинил в происходящем и Россию.
Последние данные по погибшим военнослужащим ВСУ были озвучены в ноябре 2025 года. Как сообщил военкор Руслан Татаринов на основе анализа публикуемых на Украине некрологов, потери ВСУ за все время российской спецоперации превысили 650 тысяч человек.