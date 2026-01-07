Вице-премьер Кулеба: украинцев объединяет только кладбище

Вице-премьер-министр также затронул вопрос ответственности за происходящее. Кулеба признал, что часть вины лежит на киевских властях, которые, по его словам, принимают решения, определяющие жизнь регионов и ход конфликта. При этом он обвинил в происходящем и Россию.