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Входит ли декрет в льготный стаж учителя?

И сколько нужно проработать педагогу, чтобы выйти на пенсию.

Источник: Freepik

Педагогические работники могут досрочно выйти на пенсию после выработки специального стажа. Он составляет 25 лет. Его называют льготным стажем. Входит ли туда декрет? Это объяснила юрист Анастасия Громакова.

В разговоре с изданием «Мел» она рассказала, что декрет входит в льготный стаж учителя. При этом отпуск по уходу за ребенком должен длиться не более шести лет.

Анастасия Громакома также сообщила, что при назначении льготной пенсии в педагогический стаж включают периоды временной нетрудоспособности, время обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. При этом важно, чтобы за учителем сохранялись рабочее место и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное страхование. Кроме того, в льготный стаж включаются периоды ежегодных оплачиваемых отпусков.

Для назначения пенсии должен быть минимальный размер пенсионных коэффициентов (в год выхода на пенсию): в 2024 году — 28,2, с 2025 года — 30.

Юрист уточнила, что в этом году на пенсию могут выйти учителя, которые получили нужны стаж в 2021 году. Например, педагог, который выработал 25 лет выслуги 5 января 2021 года, досрочную пенсию могут назначить не ранее чем через 3 года после этой даты, то есть не ранее 6 января 2024 года.

Учителя, которые выработали 25 лет выслуги в 2023 году, смогут стать пенсионерами через 5 лет, то есть в 2028 году.

Для назначения пенсии необходимо обращаться в Социальный фонд России.

Примерный список документов: заявление; паспорт и СНИЛС; о смене паспортных данных (при наличии); трудовая книжка; справки с работы о зарплате по специальности за пять лет любого периода, о характере труда, о периодах, исключенных из стажа, и прочее.

Кстати, размер пенсии можно увеличить. Как это сделать, ранее объяснила эксперт.

Айгуль Сабитова