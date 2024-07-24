Входит ли декрет в льготный стаж учителя?

Юрист уточнила, что в этом году на пенсию могут выйти учителя, которые получили нужны стаж в 2021 году. Например, педагог, который выработал 25 лет выслуги 5 января 2021 года, досрочную пенсию могут назначить не ранее чем через 3 года после этой даты, то есть не ранее 6 января 2024 года.