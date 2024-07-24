Входит ли декрет в льготный стаж учителя?

Педагогические работники могут досрочно выйти на пенсию после выработки специального стажа. Он составляет 25 лет. Его называют льготным стажем. Входит ли туда декрет? Это объяснила юрист Анастасия Громакова.
В разговоре с изданием «Мел» она рассказала, что декрет входит в льготный стаж учителя. При этом отпуск по уходу за ребенком должен длиться не более шести лет.
Анастасия Громакома также сообщила, что при назначении льготной пенсии в педагогический стаж включают периоды временной нетрудоспособности, время обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. При этом важно, чтобы за учителем сохранялись рабочее место и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное страхование. Кроме того, в льготный стаж включаются периоды ежегодных оплачиваемых отпусков.
Для назначения пенсии должен быть минимальный размер пенсионных коэффициентов (в год выхода на пенсию): в 2024 году — 28,2, с 2025 года — 30.
Юрист уточнила, что в этом году на пенсию могут выйти учителя, которые получили нужны стаж в 2021 году. Например, педагог, который выработал 25 лет выслуги 5 января 2021 года, досрочную пенсию могут назначить не ранее чем через 3 года после этой даты, то есть не ранее 6 января 2024 года.
Учителя, которые выработали 25 лет выслуги в 2023 году, смогут стать пенсионерами через 5 лет, то есть в 2028 году.
Для назначения пенсии необходимо обращаться в Социальный фонд России.
Примерный список документов: заявление; паспорт и СНИЛС; о смене паспортных данных (при наличии); трудовая книжка; справки с работы о зарплате по специальности за пять лет любого периода, о характере труда, о периодах, исключенных из стажа, и прочее.
Кстати, размер пенсии можно увеличить. Как это сделать, ранее объяснила эксперт.
Айгуль Сабитова