Вход платный: фонтан Треви в Риме открыли для посещения после ремонтных работ

22 декабря знаменитый фонтан Треви в Риме (Италия) вновь открыли для посещения после трехмесячной реконструкции. Теперь, чтобы уменьшить нагрузку на достопримечательность, власти будут контролировать поток туристов: одновременно увидеть фонтан Треви сможет лишь 400 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Associated Press.