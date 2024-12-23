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Вход платный: фонтан Треви в Риме открыли для посещения после ремонтных работ

Прежде творение архитектора Николы Сальви находилось на реконструкции в течение трех месяцев.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

22 декабря знаменитый фонтан Треви в Риме (Италия) вновь открыли для посещения после трехмесячной реконструкции. Теперь, чтобы уменьшить нагрузку на достопримечательность, власти будут контролировать поток туристов: одновременно увидеть фонтан Треви сможет лишь 400 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Associated Press.

Известно, что работы по реконструкции памятника XVIII века, являющегося одной из главных достопримечательностей итальянской столицы, обошлись бюджету в €327 тыс (~ 34,9 млн рублей).

Для посещения достопримечательности, которая прежде являлась бесплатной, необходимо будет заранее забронировать билеты онлайн и заплатить 2 евро (~ 214 рублей) за вход. Помимо прочих нововведений, сообщается, что отныне один гость сможет провести около фонтана не более 30 минут.

По словам управляющего культурным наследием Рима Клаудио Паризи Пресичче, эта мера позволит посетителям понять ценности, которые воплощает архитектурный объект.

Ранее рассказывали, что во время реконструкции фонтана Треви туристы бросали монеты в маленький импровизированный фонтан.