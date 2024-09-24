Вглядываясь в Потёмкина. Кто и почему хотел обесценить заслуги светлейшего

285 лет назад, 23 сентября 1739 года, одна женщина на сносях увидела во сне, будто бы на неё катится Солнце. Она проснулась, закричала, и у неё начались схватки. 24 сентября на свет появился младенец, которого окрестили Григорием. Девичья фамилия женщины — Кофтырева, в замужестве — Потёмкина. Так что главный источник света ей во сне привиделся неспроста. Впоследствии её первенца иногда так и будут называть — светлейший князь. Или просто — светлейший. Порой — в ироническом ключе. Дескать, всего-то и заслуг у этого вашего «светлейшего», что он был фаворитом Екатерины II, а что он представлял собой без этого статуса — ещё вопрос.