ВФокусе: самые популярные новости за неделю

Интернет, искусственный интеллект и даже искусственная пища — это и многое другое предсказали братья Стругацкие. Это кажется невероятным, так как Аркадий Стругацкий родился в 1925 году, а его брат, Борис, в 1933. Но они вместе невольно предвидели ряд событий и научных открытий. Собрали явления из книг этих писателей-фантастов, которые перекочевали в реальность.