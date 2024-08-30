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ВФокусе: самые популярные новости за неделю

На этой неделе произошло много важных событий. Так, стало известно, как изменится жизнь россиян в сентябре, Минздрав заявил о новой болезни вэйперов, а невролог рассказал, как кофе влияет на человеческий мозг.

Источник: Freepik

Публикуем дайджест с самыми популярными новостями за эту неделю.

Проблемы старшеклассников

Российские школьники столкнулись с отказами в зачислении в 10-й класс. Ученики не смогли сдать экзамены в профильные классы, а общеобразовательных в школах не осталось. Из-за чего возникла проблема и можно ли ее решить, рассказали в отдельном материале.

Изменения в жизни россиян с сентября

С 1 сентября в России изменятся правила установки камер на автомобильных дорогах. Теперь требования к установке видео- и фотофиксации нарушений ПДД будут унифицированными на федеральном уровне.

Также с сентября вступят в действие несколько законов. Так, с нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Нововведения коснутся также учредителей управляющих компаний, образовательных организаций, информационных систем. Что еще изменится с сентября — читайте в отдельной статье.

VPN для работы YouTube

Зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин сказал, что провайдеры, которые обещают высокую скорость работы YouTube, могут впускать клиента в сеть через VPN. Это может вызвать вопросы у регулятора. Дело в том, что вместе с сайтом видеохостинга в результатах запроса могут появиться запрещенные в России сайты.

Немного о здоровье

Кофе способствует улучшению кратковременной памяти, повышению концентрации и внимания. Об этом рассказал врач-невролог. Однако он подчеркнул, что напиток надо употреблять в умеренных количествах, иначе вся польза сойдет на нет.

А вот от электронных сигарет лучше и вовсе отказаться. Минздрав России сообщил, что в современном мире растет распространенность EVALI — остром заболевании легких, ассоциированные с курением электронных сигарет и вэйпов. О симптомах и главных патологических изменениях рассказали в отдельном материале.

Не менее негативный эффект для здоровья может вызвать загрязненный воздух. Ученые создали диаграмму, показывающую концентрацию пыли в атмосфере в столицах стран мира за период с 1850 по 2021 год. Результаты обеспокоили ученых, так как кратковременное воздействие очень высоких уровней загрязнения может быстро вызвать острые последствия для физического состояния.

Лучшие железнодорожные маршруты

Поезд — это не только способ передвижения, но еще и возможность увидеть красоты России. В отдельной статье рассказали, на каких железнодорожных маршрутах можно увидеть карельскую природу, попробовать сибирскую кухню и посетить замок принцессы Ольденбургской.

Братья Стругацкие и их предсказания

Интернет, искусственный интеллект и даже искусственная пища — это и многое другое предсказали братья Стругацкие. Это кажется невероятным, так как Аркадий Стругацкий родился в 1925 году, а его брат, Борис, в 1933. Но они вместе невольно предвидели ряд событий и научных открытий. Собрали явления из книг этих писателей-фантастов, которые перекочевали в реальность.