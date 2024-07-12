ВФокусе: самые интересные новости недели

Жара, здоровье, наука: чем интересовались читатели. Посмотрите, вдруг вы пропустили что-то интересное на этой неделе.
Жара
По всему миру температура воздуха повышается и доходит до экстремальных значений. Люди запасаются льдом, вентиляторами, кондиционерами и купаются в фонтанах. И, конечно, едят и пьют что-то холодное. Врач дала советы, какие продукты и напитки лучше не употреблять в жару, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Также в жару необходимо выпивать от двух до четырех литров воды. И начинать это делать лучше всего с утра. Почему — рассказала эндокринолог Наталья Новикова.
Здоровье
В последние годы среди населения Земли замечена тенденция увеличения количества онкологических заболеваний. Снизить риск развития рака поможет обычная специя — гвоздика. В отдельной статье рассказали, какими полезными свойствами она обладает.
Опаснее стали и насекомые: они переносят больше инфекционных заболеваний, чем ранее. Поскольку укусы маленьких существ могут быть смертельными для человека, важно знать, как определить эту опасность.
А чтобы оставаться более здоровыми и снизить риск множества заболеваний, нужно правильно и сбалансировано питаться. Помочь в этом могут яйца, сваренные вкрутую. Рассказали об их пользе и о том, почему они считаются одними из самых сытных блюд.
Семейная жизнь
Интересные новости есть и для супругов, которые хотят развестись. Совет Федерации внес изменения в налоговую систему. Теперь госпошлина на развод по обоюдному согласию в присутствии общих детей составит пять тысяч рублей вместо 650 рублей. Также выросла госпошлина на внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния и смену имени. Об этих и других изменениях рассказали в статье.
А тот, кто только планирует вступить в брак, в скором времени сможет это сделать через специальный сервис с помощью биометрических данных. И, что важно, для этого не надо будет обращаться в ЗАГС.
Мир музыки и кино
Эта неделя наверняка запомнилась любителям рэпа. Американский рэпер Эминем раскрыл треклист и обложку лонгплея The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). И премьера состоялась в пятницу, 12 июля.
Также на этой неделе отмечалось 86 лет со дня рождения актера Андрея Мягкова. Его фразы, прозвучавшие в фильмах, стали крылатыми и многое их до сих пор припоминают. Проверьте в нашем тесте, сможете ли вы угадать фильм по цитате.
К другим новостям
Лето — самое подходящее время для путешествий. Многие отправляются в другие города России на поездах. И когда вы покупаете билет, стоит внимательно посмотреть на все буквы и цифры в названии вагона. А что они значат, рассказали в отдельной статье.
Для любителей путешествовать по культурно-историческим местам и интересующихся историей рассказали девять интересных фактов про Исаакиевский собор. И лучше всего их увидеть вживую.
А пока вы планируете отправиться или уже едете в другой город или страну, экипаж NASA спустя 378 суток вернулся из «путешествия» в смоделированную инопланетную среду. Космонавты поделились впечатлениями и рассказали, что особенного произошло более чем за год.
Анна Морозова