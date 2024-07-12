ВФокусе: самые интересные новости недели

Интересные новости есть и для супругов, которые хотят развестись. Совет Федерации внес изменения в налоговую систему. Теперь госпошлина на развод по обоюдному согласию в присутствии общих детей составит пять тысяч рублей вместо 650 рублей. Также выросла госпошлина на внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния и смену имени. Об этих и других изменениях рассказали в статье.