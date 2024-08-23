ВФокусе: популярные новости недели

Редакция ВФокусе Mail подготовила дайджест самых популярных новостей недели.
Скандал вокруг балкона
Многих читателей зацепила история жительницы Перми, которую оставили без балкона. Суд наказал ее за инициативность. Женщина решила устроить в квартире балкон консольного типа и убрала подоконный проем. Ею заинтересовалась районная администрация — сказали, что у женщины нет права на такие работы. В итоге пермячку обязали демонтировать балкон.
Сказочное везение
Для кого-то же, в отличие от жительницы Перми, неделя, наоборот, оказалось удачной. Например, два человека из Псковской и Тульской областей выиграли по 50 млн рублей. Богатство им принесла лотерея. Счастливые билеты они купили в обычных отделениях почты.
Немного о географии и школе
Если последняя новость заставила вас завидовать, отвлекитесь на что-нибудь красивое. Например, можно посмотреть лучшие фото морских обитателей. Эти снимки сделали финалисты фотоконкурса Ocean Photographer Of The Year. Выглядят эти обитатели не только прекрасно, но и необычно. А еще можно посмотреть работы победителей конкурса черно-белых фотографий Black and White Photo Awards. На снимках — стадо козлов, гончарная мастерская, фантастические пируэты птичьей стаи и другое.
К слову о вышеупомянутых морях. Не все знают, чем именно они отличаются от океанов. И это объяснимо: даже ученые признают, что строгих различий между двумя названиями водоемов нет. Однако все же есть признаки, по которым их можно отличить.
Если вам в целом интересна география, предлагаем пройти тест, посвященный дню Государственного флага в России, который отмечался 22 августа. Даже если вы плохо разбираетесь в этой теме, ничего страшного — как раз пополните свой багаж знаний.
Кстати о знаниях. Скоро 1 сентября. Если вас это огорчает из-за того, что вы школьник или его родитель, не переживайте. Эксперты постоянно находят способы облегчить вашу жизнь. Например, недавно они составили подборку советов по адаптации к новому учебному году и подготовке школьников к экзаменам.
Отношения
Надеемся, мы не сильно утомили вас «учением»? Если вам вдруг захотелось разгрузить голову, можете почитать о чем-то романтичном. Например, об отношениях. Вы знали, что люди часто ищут тех, кто похож на их бывших? Недавно психологи выяснили, почему мы выбираем именно таких возлюбленных и можно ли это исправить.
В целом отношения (и не только романтические) волнуют многих людей. И это понятно: общение поднимает настроение и вдохновляет. Для многих источник такого вдохновения — это друзья. Но, как выяснили исследователи, не все. Так, многие люди не любят общаться со старыми друзьями. Это связано в том числе со страхом, что не найдется общих тем для разговора.
Еда
Еще одна тема, которая всегда была интересна людям, — это питание. Например, на этой неделе наших читателей заинтересовал совет эксперта отказаться от сыра и других молочных продуктов. Новое исследование показало, что они человеку не нужны. От них может быть больше вреда, чем пользы, что объясняется высоким содержанием насыщенных жиров.
Однако важно не переборщить с ограничениями в еде, в том числе с диетами. Кстати, бывает так, что какая-то система питания сначала пользуется популярностью, а потом оказывается, что она не только не приносит пользы, но еще и вредна. Например, недавно ученые выяснили, что советские лечебные диеты устарели, они не помогают избавиться от заболеваний и снижают качество жизни.
Надеемся, что для вас эта рабочая неделя оказалась удачной. В любом случае скоро выходные, и мы желаем вам провести их хорошо!