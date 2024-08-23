ВФокусе: популярные новости недели

Однако важно не переборщить с ограничениями в еде, в том числе с диетами. Кстати, бывает так, что какая-то система питания сначала пользуется популярностью, а потом оказывается, что она не только не приносит пользы, но еще и вредна. Например, недавно ученые выяснили, что советские лечебные диеты устарели, они не помогают избавиться от заболеваний и снижают качество жизни.