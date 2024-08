ВФокусе: популярные новости недели

Если последняя новость заставила вас завидовать, отвлекитесь на что-нибудь красивое. Например, можно посмотреть лучшие фото морских обитателей. Эти снимки сделали финалисты фотоконкурса Ocean Photographer Of The Year. Выглядят эти обитатели не только прекрасно, но и необычно. А еще можно посмотреть работы победителей конкурса черно-белых фотографий Black and White Photo Awards. На снимках — стадо козлов, гончарная мастерская, фантастические пируэты птичьей стаи и другое.