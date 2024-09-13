ВФокусе Mail: главные новости за прошедшую неделю

Вместе с редакцией ВФокусе Mail освежаем в памяти главные темы и тренды уходящей недели.
Деньги
Самый популярный материал недели — о том, сколько в СССР зарабатывали руководители. Суммы выходят весьма солидные, но с современными им, конечно не потягаться: на неделе мир обсуждал первого возможного триллионера. Как живут эти люди и сколько они тратят денег — вопросы, которые не перестают увлекать. Скорее всего, например, они не просят назад подарки, которые подарили (хотя кто знает).
Ретро
Советское прошлое на неделе вообще вспоминали активно, не только в связи с зарплатами. Были приятные поводы — например, в честь дня рождения мультипликатора Гарри Бардина составили тест по мультфильму «Летучий корабль». Были и печальные: в среду страна прощалась с создателем и бессменным телеведущим «КВН» Александром Масляковым.
Коты
В России предложили запретить квадроберов — субкультуру, чьи последователи притворяются животными и имитируют их повадки. С одной стороны, новое и непонятное увлечение может настораживать. С другой стороны, как не подражать, к примеру, котам? Вот, например, на этой неделе очень пухлый кот в Перми устроил дерзкий побег из приюта, кот в Великобритании вернулся домой после кремации, а в Японии кошки и вовсе организовали целый котовый офис с руководителем.
Любовь
Чувства могут находить самые разные проявления. На этой неделе мы узнали, что женщина в Греции специально устраивала пожары, чтобы флиртовать с пожарными, мужчина в Японии по сто раз в день звонил жене и молчал, чтобы выразить любовь, а китаянки все чаще предпочитают идеальных мужчин реальным, и поэтому ходят на свидания с косплеершами, которые притворяются героями их любимых произведений.
Интернет
В интернете — всегда что-то новое. Реакция Камалы Харрис на дебатах с Дональдом Трампом быстро разлетелась на мемы, преступники все чаще используют всемирную сеть для совершения правонарушений, а зумеры (Поколение Z) ищут в интернете, какой знак зодиака у их потенциальных коллег, прежде чем принять предложение о работе. Кстати, именно «ищут», а не «гуглят» — это слово в интернете тоже перестают использовать.