ВФокусе Mail: главные новости за прошедшую неделю

Самый популярный материал недели — о том, сколько в СССР зарабатывали руководители. Суммы выходят весьма солидные, но с современными им, конечно не потягаться: на неделе мир обсуждал первого возможного триллионера. Как живут эти люди и сколько они тратят денег — вопросы, которые не перестают увлекать. Скорее всего, например, они не просят назад подарки, которые подарили (хотя кто знает).