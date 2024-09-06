ВФокусе Mail: главные новости за прошедшую неделю

Конечно грустно, что лето закончилось, но есть и плюсы — это произошло не везде. На солнечных мальдивских островах по-прежнему светит солнце и звучат радостные восклики отдыхающих. Среди них, кстати, есть и русские туристы. Любовь Слепцова, основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур», рассказала, что в этом году объем бронирований туров на «райские острова» в России вырос на 46%. Эксперты утверждают, что это связано с чрезмерным и зачастую необоснованным ростом цен на турецкий «олинклюзив».