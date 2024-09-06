ВФокусе Mail: главные новости за прошедшую неделю

Многое в мире меняется, но наши дайджесты с популярными материалами продолжают выходить каждую неделю. Вспоминаем вместе с редакцией ВФокусе Mail, какими новостями нас порадовали прошедшие дни.
Россияне нашли альтернативу турецкому «олинклюзив»
Конечно грустно, что лето закончилось, но есть и плюсы — это произошло не везде. На солнечных мальдивских островах по-прежнему светит солнце и звучат радостные восклики отдыхающих. Среди них, кстати, есть и русские туристы. Любовь Слепцова, основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур», рассказала, что в этом году объем бронирований туров на «райские острова» в России вырос на 46%. Эксперты утверждают, что это связано с чрезмерным и зачастую необоснованным ростом цен на турецкий «олинклюзив».
1 сентября прошло, тесты о выживании в средневековом университете остались
На этой неделе многие школьники впервые отправились покорять своими знаниями учебные заведения. Для тех, кто уже вырос из «букварей» и «табличек умножения», мы составили викторину про выживание в средневековом университете. Так и поностальгировать можно и главный праздник сентября прочувствовать.
Скандальное выступление певицы Mia Boyka в городе Надыме
Неделя была богата и на резонансные новости. После выступления модной среди молодежи певицы Mia Boyka в Надыме (ЯНАО) полиция начала проверку о возможном оскорблении восьмилетней квадроберши Мари-Анны. Известно, что мать девочки написала заявление в правоохранительные органы, обвинив звезду в публичном унижении ребенка. Пока неясно, было ли действительно совершено «административного правонарушение», однако, если вину докажут, певицу ждет штраф в размере 10 тысяч рублей.
«Денег нет»: 8 способов самопомощи при финансовых проблемах
Кажется, что каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с финансовыми проблемами. Потеря работы, понижение в должности, непредвиденные траты — неприятности с заработком могут случиться в любой момент. В связи с этим семейный психолог Светлана Ященко рассказала, как справиться с подобными ситуациями, не навредив при этом ментальному здоровью.
Чтобы были деньги, не делай этого с утра: названа привычка, привлекающая бедность
Кто о чем, а мы, как обычно, о деньгах! На этой неделе эксперты рассказали, что на финансовом положении может негативно сказаться привычка просыпаться впритык к началу рабочего дня. Такие успешные люди как Билл Гейтс и Марк Цукерберг начинают свой день задолго до начала рабочего дня и уделяют время физическим упражнениям, самообразованию и личным делам.
Вспоминаем Эдуарда Хиля: 90 лет назад родился российский эстрадный певец
Вспомним и о других «звездах»: 4 сентября 1934 года родился российский эстрадный певец Эдуард Хиль, который стал известен в соцсетях как «Мистер Трололо». В честь этого события редакция ВФокусе Mail решила вспомнить интересные факты из биографии артиста, а заодно и рассказать, как он стал главным «мемологом» из СССР.
Поднялась со дна: затонувшая деревня в Греции вернулась на сушу
45 лет назад греческая деревня Каллио, расположенная на берегу озера Морнос, ушла под воду, а на днях снова показалась — из-за засухи и жары озеро обмелело. Местные жители были крайне удивлены, когда узнали, что вновь смогут вернуться родные края. Правда, местным постройкам явно понадобится ремонт. Рассказываем о событии подробнее и показываем, как теперь выглядит «восставшая» деревня по ссылке.
Может, повторим? Мальчик, который случайно разбил 3500-летний кувшин, вернулся в музей
Как и греческой деревне, юному любителю искусства захотелось вновь дать о себе знать. Ариэль Геллер, разбивший древний артефакт в израильском музее Хехта, вновь посетил его, чтобы подарить глиняную вазу, сделанную своими руками. Снисходительные кураторы благосклонно приняли жест и сообщили, что поврежденный сосуд будет восстановлен.
Уроки этикета: когда можно класть локти на стол
Иногда так хочется поставить локти на стол, однако «травмирующие» воспоминания из детства о том, как за это ругали родители, сразу всплывают в памяти. Отчаиваться не стоит, ведь эксперт по этикету рассказал, что в конце трапезы, когда на столе не осталось еды, можно смело поставить локти на стол. Особенно, если кто-то из гостей уже так сделал.