ВФокусе: лучшие материалы за неделю

Здоровье, спорт, природа и автомобили. Посмотрите, чем интересовались наши читатели на этой недели. Возможно, вы пропустили что-то интересное.
Техника и Интернет
В «Лаборатории Касперского» специалисты рассказали о троянском вирусе, который используют Android-устройства для слежкой за россиянами. Он маскируется под системные приложения и финансовые сервисы, однако деньги владельцев гаджетов его не интересуют.
Главное, чтобы этот вирус не коснулся компании Илона Маска, сообщившего о втором человеке, которому имплантировали чип Neuralink. Эта технология предназначена для помощи людям с потерей двигательных функций.
Неделя не обошлась без плохих новостей для любителей видеохостингов. Часть россиян сообщила, что у них полностью перестал работать YouTube — как главная страница, так и само приложение.
Спорт
Если вы давно хотели начать заниматься спортом, начните с висения на турнике. Всего несколько минут тренировок в день помогут снять напряжение с позвоночника, поправить осанку, а также накачать мышцы рук и туловища. Турник также поможет вернуть гибкость телу.
Кстати о гибкости. Девятилетняя Чжан Сиксуань поразила жюри своей невероятной ловкостью на Всемирных Шаолиньских играх. Девочка превзошла многих практикующих и элитных мастеров кунг-фу в мире и стала обладательницей титула «Звезда Шаолиньского кунг-фу». Посмотрите видео и удивитесь гибкости маленькой спортсменки.
Здоровье
Главный нарколог Москвы Антон Масякин назвал главные критерии алкогольной зависимости. И к ним относятся не только непреодолимое желание употребить спиртное и потеря контроля над собой. Человек также не может остановиться даже тогда, когда у него есть заболевания, например, цирроз печени.
Из-за алкоголя также может развиться тромбоз вен. Кто еще находится в группе риска развития этого заболевания, рассказала врач-флеболог Елена Смирнова.
А вот от следующей пандемии COVID-19 могут пострадать и люди без вредных привычек. Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что следующая эпидемия может начаться через 7−10 лет при условии выявления нового штамма вируса.
Но только не надо паниковать из-за возможной пандемии. Когда вы находитесь в состоянии стресса, у вас вырабатывается «гормон стресса» кортизол. И если его слишком много, организм быстрее изнашивается. Читайте в отдельной статье, что это за гормон, зачем он нам нужен и как привести его уровень в норму.
Природа и погода
На Сицилии извергается самый высокий действующий вулкан в Европе Этна. Главная жертва его деятельности — международный аэропорт Катания, расположенный у подножия вулкана. График вылетов изменен с 3 августа, задержаны десятки международных рейсов.
Тяжело может прийтись человечеству не только из-за вулканов, но и из-за грядущей «катастрофы планетарного масштаба». По оценкам специалистов, к 2030 году важнейшая система течений в Атлантическом океане может рухнуть. И последствия будут страшными для всей Земли.
Мурчащая работа
В России наблюдается рост спроса на специалистов по уходу за кошками и котами. Так, с января по август 2024 года появилось около 110 вакансий котонянь, котоситтеров — работников, которые забирают животных на передержку или навещают их в отсутствие владельцев.
К другим новостям
Фотограф показала, как живут бедуины в Иудейской пустыне. На снимках видно многочисленные пасущиеся стада, традиционные бедуинские «покои», детей, цепляющихся за одежду матерей, и бескрайние местные просторы.
А если вы хотите отправиться в пустыню и своими глазами посмотреть, как там живут люди, проверьте состояние своего автомобиля. Чтобы поездка прошла спокойно и вы не подцепили какую-либо инфекцию, так и не добравшись до места назначения, советуем проверить места в машине, которые кишат микробами.
Анна Морозова