ВФокусе: лучшие материалы за неделю

Но только не надо паниковать из-за возможной пандемии. Когда вы находитесь в состоянии стресса, у вас вырабатывается «гормон стресса» кортизол. И если его слишком много, организм быстрее изнашивается. Читайте в отдельной статье, что это за гормон, зачем он нам нужен и как привести его уровень в норму.