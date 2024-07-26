ВФокусе: лучшее за прошедшую неделю

Планета на прошедшей неделе продолжила подкидывать ее обитателям неприятные сюрпризы: в парке «Йеллоустоун» прогремел геотермальный взрыв, в Орегоне продолжает бушевать огромный пожар, в Тихом океане просто плавает огромная куча мусора, а где-то под ней скрывается темный кислород.
А еще в США кит перевернул лодку — но возможно, просто потому, что ее пассажиры неправильно прошли тест про китов и дельфинов.
От этого стресса хочется отправиться куда-нибудь подальше: например, удариться в воспоминания о советских киноактерах (вспоминали Высоцкого и Шукшина) или просто богатых и талантливых людях из СССР.
Впрочем, космические перелеты — штука опасная: вдруг ракета будет работать на Windows, и в операционной системе снова случится глобальный сбой. А за прекрасным можно никуда и не лететь — оно есть совсем рядом. Например, актриса Аня Тейлор-Джой, которую признали девушкой совершенно космической красоты.
Георгий Мазуркевич