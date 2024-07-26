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ВФокусе: лучшее за прошедшую неделю

Дайджест с самыми популярными материалами, которые будет интересно прочитать на выходных.

Источник: Carol Yepes/Getty Images

Планета на прошедшей неделе продолжила подкидывать ее обитателям неприятные сюрпризы: в парке «Йеллоустоун» прогремел геотермальный взрыв, в Орегоне продолжает бушевать огромный пожар, в Тихом океане просто плавает огромная куча мусора, а где-то под ней скрывается темный кислород.

А еще в США кит перевернул лодку — но возможно, просто потому, что ее пассажиры неправильно прошли тест про китов и дельфинов.

От этого стресса хочется отправиться куда-нибудь подальше: например, удариться в воспоминания о советских киноактерах (вспоминали Высоцкого и Шукшина) или просто богатых и талантливых людях из СССР.

Они, наверное, запросто бы позволили себе полететь на Луну вместе с Илоном Маском, который предложил создать там космическую базу. Земляне на ней, наверное, каждый день будут видеть за окном красоту, которую иногда показывает нам NASA (собрали 25 ранее не публиковавшихся снимков космоса).

Впрочем, космические перелеты — штука опасная: вдруг ракета будет работать на Windows, и в операционной системе снова случится глобальный сбой. А за прекрасным можно никуда и не лететь — оно есть совсем рядом. Например, актриса Аня Тейлор-Джой, которую признали девушкой совершенно космической красоты.

Георгий Мазуркевич