ВФокусе: лучшее за прошедшую неделю

Впрочем, космические перелеты — штука опасная: вдруг ракета будет работать на Windows, и в операционной системе снова случится глобальный сбой. А за прекрасным можно никуда и не лететь — оно есть совсем рядом. Например, актриса Аня Тейлор-Джой, которую признали девушкой совершенно космической красоты.