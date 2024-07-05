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ВФокусе: лучшее за прошедшую неделю

Дайджест с самыми популярными материалами, которые будет интересно прочитать на выходных.

Источник: Shutterstock

И хотя лето в самом разгаре, для некоторых туристов прошедшая неделя выдалась «нелетной». Почему в Анталье массово задержали рейсы, рассказали в этой статье. Мучительное ожидание, кстати, можно было скрасить прохождением теста на знание истории образования в СССР от редакции ВФокусе или прочтением подборки лучших городов для жизни в 2024 году.

Тем временем в России температура регулярно поднималась, а в регионах прошли многочисленные летние дожди и грозы. Но на этом «сюрпризы» не закончились: ученые предупредили об опасном космическом шторме, который может повлиять на изменения в ДНК и климате.

Однако чувствовать себя плохо можно не только от погодных и астрономических явлений, но и от самоуничижения и низкой самооценки. Чтобы избавиться от чувства неполноценности, по мнению психолога, не нужно говорить себе следующие фразы.

Напоминаем, что заботиться нужно и о физическом здоровье: врач-терапевт Видновской больницы в связи с сильной жарой, рассказал что сильный запах пота может указывать на наличие серьезных заболеваний. А эксперт по сну объяснил, почему вредно оставлять электронный вентилятор включенным на всю ночь.

К слову, интересных экспертных материалов за неделю вышло много. Специалисты поделились, почему черешню нельзя покупать без плодоножки, кому нельзя держать дома денежное дерево, и какие породы собак — самые умные.

В завершение — самая хорошая новость: впереди ждет еще почти два месяца лета. Заряжайтесь витамином D и всегда оставайтесь ВФокусе!

Кристина Корчанова