ВФокусе: лучшее за прошедшую неделю

И хотя лето в самом разгаре, для некоторых туристов прошедшая неделя выдалась «нелетной». Почему в Анталье массово задержали рейсы, рассказали в этой статье. Мучительное ожидание, кстати, можно было скрасить прохождением теста на знание истории образования в СССР от редакции ВФокусе или прочтением подборки лучших городов для жизни в 2024 году.