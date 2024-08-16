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ВФокусе: лучшее за неделю

Кабачки, Суздаль и шестидневная рабочая неделя: рассказываем, чем читатели интересовались на этой неделе.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Суздаль

Лето неумолимо катится к закату. Лучшее, что можно сделать в оставшиеся теплые дни, — съездить в Суздаль. Материалы об истории Суздаля, рекомендации, куда сходить, тесты, красивые фотографии, видео и много-много всего, — можно найти в спецпроекте ВФокусе Mail, посвященному 1000-летию города.

Кабачки

Если вам больше по душе застолье, чем путешествия, — признавайтесь, что вы делаете с кабачками? Провели опрос и выяснили, как россияне распоряжаются этим овощем, который в таком изобилии собирают на всех огородах в августе.

В конце концов, банка кабачковой икры позволит хоть как-то примириться с самым страшным событием осени: в октябре нас всех ждет шестидневная рабочая неделя.

Зоопарк

В остальном неделя полна безумных и беспокойных новостей: шотландский магазин одолели чайки, у Ларисы Долиной украли квартиру (те еще звери), а дети летают в Турцию без родителей: такое чувство, будто действительно по миру разбежались звери, которых «выпустил» из зоопарка Бэнкси.

Вода

Если от всех новостей у вас пересохло в горле, советуем выпить воды — главное, чтобы она была правильно отфильтрована. С хорошим фильтром можно и марсианский океан отфильтровать — астрономы как раз нашли там один гигантский.

Левши

Кстати, а что вы знаете про левшей? Чтобы в следующий раз такой вопрос не застал вас врасплох, пройдите короткий тест. В остальном за свое образование россиянам можно не волноваться: семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира.

В общем, берегите себя, следите за здоровьем, отжимайтесь правильно и пересылайте друзьям только самые смешные мемы, чтобы не слишком вредить экологии.

До встречи!