ВФокусе: лучшее за неделю

Суздаль
Лето неумолимо катится к закату. Лучшее, что можно сделать в оставшиеся теплые дни, — съездить в Суздаль. Материалы об истории Суздаля, рекомендации, куда сходить, тесты, красивые фотографии, видео и много-много всего, — можно найти в спецпроекте ВФокусе Mail, посвященному 1000-летию города.
Кабачки
Если вам больше по душе застолье, чем путешествия, — признавайтесь, что вы делаете с кабачками? Провели опрос и выяснили, как россияне распоряжаются этим овощем, который в таком изобилии собирают на всех огородах в августе.
В конце концов, банка кабачковой икры позволит хоть как-то примириться с самым страшным событием осени: в октябре нас всех ждет шестидневная рабочая неделя.
Зоопарк
В остальном неделя полна безумных и беспокойных новостей: шотландский магазин одолели чайки, у Ларисы Долиной украли квартиру (те еще звери), а дети летают в Турцию без родителей: такое чувство, будто действительно по миру разбежались звери, которых «выпустил» из зоопарка Бэнкси.
Вода
Если от всех новостей у вас пересохло в горле, советуем выпить воды — главное, чтобы она была правильно отфильтрована. С хорошим фильтром можно и марсианский океан отфильтровать — астрономы как раз нашли там один гигантский.
Левши
Кстати, а что вы знаете про левшей? Чтобы в следующий раз такой вопрос не застал вас врасплох, пройдите короткий тест. В остальном за свое образование россиянам можно не волноваться: семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира.
В общем, берегите себя, следите за здоровьем, отжимайтесь правильно и пересылайте друзьям только самые смешные мемы, чтобы не слишком вредить экологии.
До встречи!