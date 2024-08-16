ВФокусе: лучшее за неделю

Кстати, а что вы знаете про левшей? Чтобы в следующий раз такой вопрос не застал вас врасплох, пройдите короткий тест. В остальном за свое образование россиянам можно не волноваться: семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира.