ВФокусе — лучшее на этой неделе

Если решите отправиться на другую планету на поезде, советуем сперва узнать, можно ли в поезде пить пиво — иначе долгая дорога пройдет скучно. А если на самолете, то и такое путешествие полно рисков — стюардессы рассказали, какую еду и напитки следует избегать на борту. Лучше просто возьмите кофе (с молоком или без? Узнали, какой полезнее).