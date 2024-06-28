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ВФокусе — лучшее на этой неделе

Самые интересные материалы, которые стоит почитать на выходных.

Источник: Carol Yepes/Getty Images

Неделя выдалась явно непростой — люди по всему миру страдали от жаркой погоды, растаял даже памятник Аврааму Линкольну! После мировой жары ждем мировую грозу с дождем (главное не забывать, чем грозы опасны для человека).

Зато от грозы хорошо растут ягоды, но лучше их не переедать, даже любимые — дачные ягоды часто приводят к боли в животе!

Что делать, если в шкафу поселилась моль? Ответ может быть разным, но самое очевидное решение — сбежать от моли на другую планету, тем более что астрономами как раз обнаружена ближайшая потенциально обитаемая суперземля.

Если решите отправиться на другую планету на поезде, советуем сперва узнать, можно ли в поезде пить пиво — иначе долгая дорога пройдет скучно. А если на самолете, то и такое путешествие полно рисков — стюардессы рассказали, какую еду и напитки следует избегать на борту. Лучше просто возьмите кофе (с молоком или без? Узнали, какой полезнее).

Или можете взять в дорогу что-нибудь крепкое (перед этим прочитав наш материал о том как быстро портится крепкий алкоголь). И не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.

Чтобы не скучать в путешествии, можно поиграть — кроссворды уже прошлый век, так что советуем тесты: проверьте свои знания о музыкальных инструментах или о великом поэте Анне Ахматовой.

Георгий Мазуркевич