ВФокусе: главные новости за прошедшую неделю

Прошедшая неделя была богата на события: в Ирландии исполинская акула столкнулась с судном, а в интернете появилось первое в истории видео подобной стычки. Тем временем в России решили избавиться от межповерочного интервала счетчиков. Предполагается, что в скором времени появятся системы умного коммерческого учёта, которые самостоятельно будут определять необходимость поверки счетчиков. Такая технология избавит потребителей от необходимости проведения регулярной поверки по прошествии определённого времени.
К слову об избавлении от «ненужного», эксперты предупредили представителей трех знаков зодиака, что во второй половине 2024 года им нужно будет сменить работу. Главное — не прогадать с выбором, иначе, как баловать кота, покупая ему самые полезные лакомства?
Если же работу менять не хочется, всегда можно отправиться в долгожданный отпуск, например, в Турцию. Эксперты рассказали, что там отдыхать выгоднее, чем в России. Это обусловлено, по большей части, развитым гостиничным фондом и наличием системы «все включено». Правда, стоит учесть, что у такого преимущества есть нюанс — за ужином может появиться соблазн взять пару бокалов красного сухого. Однако для здоровья это крайне вредно. Недавнее исследование доказывает, что даже «умеренное» употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье.
Оказать неприятное воздействие может и понижение пенсии. Эксперт рассказал, что размер пенсии россиянина может быть уменьшен, если человек больше не может претендовать на доплаты или вышел на работу. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
Все о деньгах, да о деньгах: вот у Канье Уэста с ними проблем точно нет. Стало известно, что исполнитель запросил 5 миллионов долларов за выступление в Москве. По некоторым данным, сумма оказалась вполне приемлемой, поэтому концерт, предположительно, пройдет в столице 7 сентября.
Если же попасть на концерт не получится из-за работы, не расстраивайтесь. Жители и гости Москвы всегда могут посетить Мавзолей Владимира Ильича Ленина. В этом году символу эпохи исполнилось сто лет. За годы своего существования Мавзолей успел превратиться в знаковое место для всей страны и стать олицетворением советского периода. Однако судьба знакового объекта была непростой с самого начала. Впрочем, ничего легко не дается: на этой неделе, спустя более 20 дней, Федор Конюхов, одиноко дрейфующий на льдине, закончил свое плавание. Сообщается, что он установил мировой рекорд по продолжительности и пройденному расстоянию.
Вот и мы заканчиваем наш дайджест. На этой неделе стало известно, что в России стало на одного миллиардера больше — инженер-авиаконструктор из Москвы поймал удачу за хвост, выиграв в лотерею «Спортлото “4 из 20”» суперприз в размере 169,966 миллиона рублей. На эти деньги москвич планирует купить автомобиль, а также исполнить желания близких людей. Видимо, мужчина хорошо разбирается в дружбе, потому что прошел наш тематический тест о ней.
Что же, на этом новости закончились. До встречи на просторах «ВФокусе» на следующей неделе!
Кристина Корчанова