ВФокусе: главные новости за прошедшую неделю

Если же попасть на концерт не получится из-за работы, не расстраивайтесь. Жители и гости Москвы всегда могут посетить Мавзолей Владимира Ильича Ленина. В этом году символу эпохи исполнилось сто лет. За годы своего существования Мавзолей успел превратиться в знаковое место для всей страны и стать олицетворением советского периода. Однако судьба знакового объекта была непростой с самого начала. Впрочем, ничего легко не дается: на этой неделе, спустя более 20 дней, Федор Конюхов, одиноко дрейфующий на льдине, закончил свое плавание. Сообщается, что он установил мировой рекорд по продолжительности и пройденному расстоянию.