ВФокусе: герои этой недели

Начать стоит с поразительной истории Суборно Исаака Бари. Вундеркинд, который в два года выучил наизусть таблицу Менделеева, а в семь лет начал регулярно читать лекции в колледжах Индии, решил в 14 лет поступить в Нью-Йоркский университет. Там он продолжит дело отца, изучая математику и физику.
В Лондоне также произошел исключительный случай: в один из старейших джентльменских клубов мира Garrick Club впервые за 193 года смогли вступить женщины. Ими стали 89-летняя актриса Джуди Денч и 91-летняя Шан Филлипс. Ранее ни одна женщина даже не могла войти в здание без приглашения и сопровождения мужчины.
Тем временем на другом конце света стало известно, что 90-летняя китаянка по фамилии Цинь в течение 20 лет использовала действующую ручную гранату 67-типа для забивания гвоздей и колки орехов. Эксперты так и не поняли, почему боевой припас не сработал. Наверное, Цинь — самая удачливая женщина планеты.
Жители России тоже смогли удивить на этой неделе: женщина Санкт-Петербурга два года не знала, что у нее есть муж египтянин. Она выяснила это только после потери паспорта. О том, как такое вообще могло произойти, рассказали в отдельном материале.
Не обошлось и без разоблачений: американская обозревательница Daily Mail и колумнистка Морин Каллахан выпустила книгу-расследование о мужчинах семейства Кеннеди и женщинах, которых они погубили. В ней собраны факты и трагичные истории, основанные на архивах, интервью с членами семьи и друзьями, биографиях, мемуарах и новостных репортажах.
Напоследок — о забавном. Житель Японии по имени Токо, сделавший костюм собаки за $14 тысяч, нашел друга-единомышленника. Теперь они вместе учатся быть «хорошими мальчиками».
Кристина Корчанова