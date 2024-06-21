ВФокусе: что произошло на этой неделе

Впереди выходные, а значит, кто-то точно захочет поехать в лес за грибами. Если вы радуетесь предстоящему наваристому грибному супу, стоит знать, что не весь урожай может для него подойти. Врач объяснила, из каких грибов не стоит варить суп ради здоровья — как своего, так и близких.
Кстати о грибах. А вы знали, что Ленин — гриб. Но чем же вождь мирового пролетариата похож на то, что так любят собирать грибники? На первый взгляд, — ничем. Однако Сергей курехин заверил миллионы людей, что Владимир Ильич почти никогда не был человеком. Но как многие поверили в этот миф? Читайте в нашей статье.
На этой неделе родился великий французский математик, физик, механик, литератор, теолог и философ Блез Паскаль. Почему этому разностороннему человеку обязан весь мир — рассказали в отдельном материале.
Разносторонним человеком был и Виктор Цой, который также родился на этой неделе. Музыкант не только пел и играл в группе «Кино», но еще и был резчиком по дереву, рисовал абстракцию и очень любил рыбалку. Рассказали о Цое несколько интересных фактов и предложили пройти викторину о его биографии.
К слову о викторинах. 20 июня исполнилось 90 лет со дня рождения советского исполнителя и автора песен, прозаика, поэта и драматурга Юрия Визбора. Сможете отличить лживые факты о его биографии от правдивых? Проверьте в нашем тесте.
Уходящая неделя порадовала и книголюбов. Речь идет о книгах о любви, которые может не понять молодежь, однако эти истории точно должен прочитать каждый человек после 50 лет.
Порадовали мы и эстетов. Составили топ-5 красивых мест в мире, которые включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируя отпуск, вспомните о том, что их стоит увидеть своими глазами.
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На этой неделе родился Карл Брандт — немецкий театральный машинист, который которому обязаны крупные театры Европы своими оперными и постановочными эффектами. В честь этой даты рассказали о театральных профессиях, названия которых вы, вероятно, даже никогда не слышали.
Сегодня отмечается Международный день йоги. Пятница — самое время, чтобы начать заниматься йогой, ведь она снимает тревожность, помогает выйти из состояния апатии, наладить сон и даже развеять сонливость. Эксперты рассказали, чем еще эта практика полезна для здоровья.
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Анна Морозова