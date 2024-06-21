ВФокусе: что произошло на этой неделе

Кстати о грибах. А вы знали, что Ленин — гриб. Но чем же вождь мирового пролетариата похож на то, что так любят собирать грибники? На первый взгляд, — ничем. Однако Сергей курехин заверил миллионы людей, что Владимир Ильич почти никогда не был человеком. Но как многие поверили в этот миф? Читайте в нашей статье.