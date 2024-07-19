ВФокусе: чем запомнилась уходящая неделя

Неделя выдалась жаркой. Многие в такие времена оставляют окно открытым на всю ночь. Однако это не всегда полезно. К такому выводу пришли ученые из Германии, исследовав влияние уличного шума на здоровье.
Но есть и другие популярные привычки, которые вредят организму. Ряд из них касается зубов. Например, многие пользуются зубочистками, чистят зубы сразу после еды и зубной пастой с частичками угля. Кто-то даже применяет зубы вместо инструментов. Чем вредят эти привычки, объяснила эксперт.
А вот полезны для организма, например, ягоды. Лето — самое время для того, чтобы ими наесться. Причем клюква особенно рекомендуют женщинам. Почему и кому все же ею лучше не злоупотреблять — читайте в материале.
На этой неделе в Сети появились фотографии со свадьбы самого богатого человека в Азии, индийского бизнесмена Мукеша Амбани. В 2002 году он получил в наследство нефтяной холдинг Reliance Industries, крупнейшую частную корпорацию в Индии. Это сделало его самым богатым человеком в стране и даже на континенте. В этом году Мукеш решил сыграть «свадьбу века». Как прошло роскошное торжество — смотрите в галерее.
Певица и ведущая Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) дала интервью, в котором рассказала о новом мейковер-шоу, в котором она сейчас работает. Программа меняет внешний вид, психологическое состояние героинь, а также их квартиры. Также певица поделилась творческими планами, анонсировав новый альбом.
17 июля отмечали день этнографа. Это праздник в честь тех, кто изучает культуру, традиции, обычаи разных народов. Этнография помогает понять разнообразие человеческих сообществ, их истории и развития. В специальном тесте можете проверить, много ли вы знаете о культуре разных народов.
Ну и напоследок: по словам ученых, изменение климата привело к увеличению продолжительности дня. О причинах можете прочитать в материале, ну, а редакция «ВФокусе» желает читателям как можно больше хороших продолжительных дней!
Айгуль Сабитова