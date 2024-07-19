ВФокусе: чем запомнилась уходящая неделя

На этой неделе в Сети появились фотографии со свадьбы самого богатого человека в Азии, индийского бизнесмена Мукеша Амбани. В 2002 году он получил в наследство нефтяной холдинг Reliance Industries, крупнейшую частную корпорацию в Индии. Это сделало его самым богатым человеком в стране и даже на континенте. В этом году Мукеш решил сыграть «свадьбу века». Как прошло роскошное торжество — смотрите в галерее.