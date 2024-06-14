ВФокусе: чем запомнилась эта неделя

На этой неделе родился американский джазовый пианист Чик Кориа, который проявил свой талант уже в четыре года. Историю его пути рассказали в отдельном материале. То, что читатели узнают имена джазовых музыкантов в статье, это еще «бабушка надвое сказала»! Что же это за «бабушка», и почему «надвое»? Читайте в нашей статье.