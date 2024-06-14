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ВФокусе: чем запомнилась эта неделя

Что произошло в мире интересного? Дайджест самых популярных материалов.

Источник: Freepik

12 июня страна отмечала День России. В честь праздника редакция ВФокусе Mail.Ru предложила пройти викторину, в которой нужно было узнать города и регионы России по описанию. К слову о тестах, в честь дня рождения студии «Союзмультфильм» вспоминали любимых персонажей в другой викторине.

На этой неделе родился американский джазовый пианист Чик Кориа, который проявил свой талант уже в четыре года. Историю его пути рассказали в отдельном материале. То, что читатели узнают имена джазовых музыкантов в статье, это еще «бабушка надвое сказала»! Что же это за «бабушка», и почему «надвое»? Читайте в нашей статье.

А в следующем популярном материале недели сможете узнать, как обстоят дела на другом конце света — в Новой Зеландии. Правда ли, что люди массово ее покидают?

Уходящая неделя порадовала эстетов. Речь идет о лавандовых полях, цветущих сейчас в Крыму. Посмотреть эти красивые фото можно здесь. Также мы предлагали взглянуть на шесть скандальных произведений искусства в подборке к 205-летию художника-реалиста Гюстава Курбе.

Сразу после Дня России редакция отметила необычный праздник — День божьей коровки. Праздновали разбором, почему это насекомое так называется, и видео о том, какие опасности она все-таки скрывает.

Произошло на этой неделе и кое-что необычное: житель Омской области прилетел в продуктовый магазин на вертолете. Этим мужчина привлек внимание прокуратуры.

Напоследок — о приятном, в частности, о деньгах. По словам таролога, некоторым людям в ближайшее время с ними повезет.

Айгуль Сабитова