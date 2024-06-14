ВФокусе: чем запомнилась эта неделя

12 июня страна отмечала День России. В честь праздника редакция ВФокусе Mail.Ru предложила пройти викторину, в которой нужно было узнать города и регионы России по описанию. К слову о тестах, в честь дня рождения студии «Союзмультфильм» вспоминали любимых персонажей в другой викторине.
На этой неделе родился американский джазовый пианист Чик Кориа, который проявил свой талант уже в четыре года. Историю его пути рассказали в отдельном материале. То, что читатели узнают имена джазовых музыкантов в статье, это еще «бабушка надвое сказала»! Что же это за «бабушка», и почему «надвое»? Читайте в нашей статье.
А в следующем популярном материале недели сможете узнать, как обстоят дела на другом конце света — в Новой Зеландии. Правда ли, что люди массово ее покидают?
Произошло на этой неделе и кое-что необычное: житель Омской области прилетел в продуктовый магазин на вертолете. Этим мужчина привлек внимание прокуратуры.
Напоследок — о приятном, в частности, о деньгах. По словам таролога, некоторым людям в ближайшее время с ними повезет.
Айгуль Сабитова