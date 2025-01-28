Вежливость влияет на уровень счастья человека

Оказалось, что у более вежливых людей менее выражены симптомы депрессии. Кроме того, по сравнению с остальными, они чувствуют себя счастливыми. По мнению ученых, оценка дружелюбного отношения к окружающим, сострадания, готовности общаться и сотрудничать может стать полезным инструментом психологических исследований.