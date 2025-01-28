Вежливость влияет на уровень счастья человека

Специалисты из Академии военно-воздушных сил Турции изучили, может ли вежливость, являющаяся психологической чертой турецкого народа, быть связана с субъективным ощущением счастья. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Reports.
Под вежливостью авторы публикации понимали один из видов просоциального — добровольного и направленного на благо других — поведения.
На первом этапе исследования был составлен портрет «типичного» турка. Он показал, что хорошие манеры действительно можно считать отличительной чертой представителей этого народа.
На втором этапе специалисты рассмотрели, как вежливость влияет на уровень депрессии и субъективное ощущение счастья.
Оказалось, что у более вежливых людей менее выражены симптомы депрессии. Кроме того, по сравнению с остальными, они чувствуют себя счастливыми. По мнению ученых, оценка дружелюбного отношения к окружающим, сострадания, готовности общаться и сотрудничать может стать полезным инструментом психологических исследований.
Специалисты также отметили, что целью их работы не являлось выявление причинно-следственных связей. Для этого нужны дополнительные исследования.
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