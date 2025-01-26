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Ветврач объяснила, почему собака поджимает лапы во время прогулки

Зимой владельцы собак нередко замечают, что их питомцы поджимают лапы во время прогулок. Этот дискомфорт вызван воздействием низких температур, а также других факторов. О том, как защитить собаку на прогулках в холодное время года, «Газете.Ru» рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Источник: Freepik

Главной причиной дискомфорта для собак зимой является мороз. Низкие температуры не вызывают восторга у всех домашних животных, но особенно — у питомцев молодого возраста и собак мелких или короткошерстных пород.

«На морозе в пространство между подушечками лап могут прилипать ледышки, а комки снега, набивающиеся туда, затрудняют движения животного. Собака сразу же может начать хромать и поджимать лапы, ведь это доставляет питомцу боль и дискомфорт. Если вы это заметили, стоит протереть лапы влажной салфеткой и пойти домой», — отметила эксперт.

Дорожные реагенты тоже могут быть причиной, по которой собаки поджимают лапы. Снега в этом сезоне почти нет, но дороги обильно посыпают «солью» для борьбы с наледью. Агрессивные вещества в их составе опасны для кожи подушечек лап: контакт с ними вызывает раздражение, а иногда даже химические ожоги у животных. По результатам Всероссийской переписи домашних животных, 61% собак как раз проживают в городах — там, где использование реагентов наиболее распространено.

«Застревая в шерсти между подушечками лап, частицы реагента вызывают зуд, покраснение и трещины. Если собака пытается лизать лапы после прогулки, это может привести к попаданию химикатов в организм, что крайне опасно и чревато серьезным отравлением», — пояснила Онуфриенко.

Ветврач рекомендует несколько способов для сохранения здоровья кожи лап. В первую очередь, это обработка подушечек лап специальным воском или бальзамом. Такие средства создают надежный барьер между кожей и поверхностью, по которой гуляет собака, защищая от снега, льда и агрессивных веществ.

«Если вы все-таки заметили покраснения, трещины или другие повреждения у собаки даже после предварительного смазывания лап, необходимо промыть их теплой водой, чтобы удалить остатки реагентов. Обработайте ранки антисептиком, безопасным для собак, и нанесите заживляющий крем. Если ранки не проходят или становятся больше, не откладывайте поход к ветеринару», — советует Онуфриенко.

Эксперт также добавляет, что мелким породам с более чувствительными подушечками подойдет более основательный способ защиты лап, а именно — собачья обувь. Для животных, которым сложно передвигаться в ботинках, есть модели с мягкой подошвой или носочки с липучками. Многим питомцам нужно время, чтобы привыкнуть — в таком случае стоит тренировать собаку и постепенно приучать ее к ношению обуви или носочков.