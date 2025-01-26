Ветврач объяснила, почему собака поджимает лапы во время прогулки

Дорожные реагенты тоже могут быть причиной, по которой собаки поджимают лапы. Снега в этом сезоне почти нет, но дороги обильно посыпают «солью» для борьбы с наледью. Агрессивные вещества в их составе опасны для кожи подушечек лап: контакт с ними вызывает раздражение, а иногда даже химические ожоги у животных. По результатам Всероссийской переписи домашних животных, 61% собак как раз проживают в городах — там, где использование реагентов наиболее распространено.