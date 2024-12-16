Ветврач назвала запрещенные для питомцев блюда с новогоднего стола

Если порадовать питомца в новогоднюю ночь все же хочется, врач рекомендовала предлагать в качестве угощений специальные лакомства. Например, для собак отлично подойдет печенье для животных или маленькие кусочки вяленого мяса. Важно, чтобы в продуктах было как можно меньше красителей, консервантов и жира. Наиболее безопасным в этом плане считается сушеное легкое.