Ветром надуло. Пульмонолог объяснил, чем опасна пыльная буря в Москве

Как тут не вспомнить разговор двух мужиков в «Мертвых душах», обсуждавших, доедет колесо брички Чичикова до Москвы или нет.
У страха глаза велики
Трудно представить, что стихия, обрушившаяся на Калмыкию, Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Харьков и Днепропетровск, доберется до нашей Залесской земли. Зря что ли переносил в нее столицу из Киева Андрей Боголюбский. Наши леса — не только мощная защита от врагов, но и эффективные фильтры для песка и пыли.
Однако у страха глаза велики, и многие уже волнуются, что это может быть очень вредным для здоровья.
«Москва, держись! Песчаные бури с юга России уже готовят свой зловещий поход на столицу, — ворожит новостной портал Avia.pro. — Ветер антициклона, словно безжалостный вестник бедствий, приносит с собой тонны пыли, способной задушить даже самое крепкое здоровье. Эта пыль, друзья, — не просто крошечные частички, это армия невидимого врага, который не останавливается ни перед чем. Она тихо скользит по воздуху, заполняя улицы, дома и лёгкие жителей города, словно незваный гость, который пришел с одной целью — поглотить вас».
Кому и где пыльные бури опасны?
Что думают по этому поводу профессиональные медики? Об этом aif.ru рассказывает главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин:
Пыльная буря представляет собой мелкодисперсную взвесь твердых частиц. В первую очередь, она может вызывать обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и хронических бронхитов у пациентов, уже имеющих эти заболевания.
"Буря наиболее опасна, когда носит взрывной характер, как это сейчас происходит на юге России. Это типично для пустынных регионов, например, для Калмыкии, откуда и пришла нынешняя буря.
Для здоровых людей она особого вреда не представляет. Тем более в регионах, существенно удаленных от тех мест. Поэтому в Москве я бы не стал гипертрофировать эту проблему".