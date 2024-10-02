«Москва, держись! Песчаные бури с юга России уже готовят свой зловещий поход на столицу, — ворожит новостной портал Avia.pro. — Ветер антициклона, словно безжалостный вестник бедствий, приносит с собой тонны пыли, способной задушить даже самое крепкое здоровье. Эта пыль, друзья, — не просто крошечные частички, это армия невидимого врага, который не останавливается ни перед чем. Она тихо скользит по воздуху, заполняя улицы, дома и лёгкие жителей города, словно незваный гость, который пришел с одной целью — поглотить вас».