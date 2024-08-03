Вьетнамская швея рассказала, что не спит уже 30 лет

Вьетнамская швея сделала ошеломляющее заявление: по ее словам, она не спала в течение 30 лет. Произошло это после того, как женщина поняла, что не испытывает необходимости в этом.
Нгуен Нгок Мой Ким, 49-летняя вьетнамка, с гордостью утверждает, что на ее здоровье совсем не повлияло отсутствие сна. В своей родной провинции Лонг Ан, к юго-западу от Хошимина, она получила прозвище «швея, которая никогда не спит».
Однако необычное навык не спать сутками напролет — не сверхспособность, да и бесконечный запас вьетнамского кофе тут тоже не при чем.
Проблемы с режимом начались у Ким еще в детстве, когда у нее появилась привычка не спать допоздна, читая книги и комиксы. А повзрослев, она перестала спать по ночам, чтобы успеть выполнить все заказы — женщина управляет собственным магазином пошива одежды с 1994 года.
Раньше она могла потерять сознание во время шитья: женщина признается, что ее недостаток сна изначально приводил к головокружению, падениям и даже дорожно-транспортным происшествиям. Но Ким утверждает, что ее тело в конце концов адаптировалось.
В одном из интервью она рассказала: "Я вышиваю и не могу позволить себе поспать, потому что боюсь, что не смогу идти в ногу со временем. В первый раз, когда я не спала, производя одежду, я столкнулась со многими трудностями. Я не только постоянно засыпала, но и много ночей работала бессознательно. В такие моменты я совершала много ошибок.
От того, что я не спала, у меня кружилась голова, я постоянно падала и даже попадала в дорожно-транспортные происшествия. Но после того, как я не спала в течение многих месяцев и лет, мои глаза и тело привыкли. С тех пор я больше не могу заснуть".
Теперь Ким утверждает, что не спит в течение трех десятилетий. И она не понимает, почему люди так шокированы. Она рассказала: «Я не спала 30 лет, но мое здоровье в порядке, мой мозг начеку, мои глаза все еще блестят, хотя и немного желтые».
Ким произвела настоящий фурор в социальных сетях, и ее швейная мастерская теперь привлекает большое внимание — люди приходят посмотреть на бессонную швею в действии. Утверждения женщины о том, что она никогда не спит, конечно, пока не подтверждены.