Вьетнамская швея рассказала, что не спит уже 30 лет

В одном из интервью она рассказала: "Я вышиваю и не могу позволить себе поспать, потому что боюсь, что не смогу идти в ногу со временем. В первый раз, когда я не спала, производя одежду, я столкнулась со многими трудностями. Я не только постоянно засыпала, но и много ночей работала бессознательно. В такие моменты я совершала много ошибок.