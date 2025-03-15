Ветклиники по всей России переполнены больными котами после 8 Марта

В интернете кошатники уже неделю спорят о токсичности тюльпанов и не только.
Как рассказали нам ветеринары, букеты часто обрабатываются химикатами для продления свежести и привлекательности. Эти вещества, попадая в организм животного, могут спровоцировать серьёзные проблемы с почками и мочевыводящими путями. Кошатники рассказывают, что в квартирах с пушистыми 9 марта не осталось целых букетов:
«У меня кошка свекрови наелась тюльпанов. Свекровь гоняла её от тюльпанов. Кошке это не понравилось. Утром кошка наблевала на лицо свекрови».
Вред могут нанести даже комнатные растения, которые считаются безопасными. Один из котиков попал в клинику после того, как пожевал маранту. По словам ветеринаров, кровотечения у пушистых часто бывают из-за стресса после праздников.
«Праздничная суета и посиделки оказывают психологическое воздействие на животных, из-за чего у них начинается идиопатический цистит. В некоторых случаях приходится даже давать успокоительное некоторое время после праздника», — отметил ветврач Михаил Шеляков.