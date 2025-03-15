Ветклиники по всей России переполнены больными котами после 8 Марта

Как рассказали нам ветеринары, букеты часто обрабатываются химикатами для продления свежести и привлекательности. Эти вещества, попадая в организм животного, могут спровоцировать серьёзные проблемы с почками и мочевыводящими путями. Кошатники рассказывают, что в квартирах с пушистыми 9 марта не осталось целых букетов: