Ветеринары рассказали, сколько должны спать собаки

Эксперты установили, что собаки должны спать 10−13 часов в день. В случае, если питомцы не высыпаются они могут демонстрировать агрессивное и опасное для человека поведение. Также у животных возможно проявления признаков стресса, включая скованность или напряжение тела, отворачивание при приближении или уход от компании, прижатые уши, неподвижный взгляд, отказ от еды, а также одышку, когда не жарко, и зевоту.