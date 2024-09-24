Ветеринары рассказали, сколько должны спать собаки

Специалисты из Благотворительный ветеринарной организации Великобритании рассказала, что более половины собак в стране недосыпают. Эксперты провели исследование и выяснили, сколько времени должны спать питомцы. Об этом пишет Daily Mail.
Эксперты установили, что собаки должны спать 10−13 часов в день. В случае, если питомцы не высыпаются они могут демонстрировать агрессивное и опасное для человека поведение. Также у животных возможно проявления признаков стресса, включая скованность или напряжение тела, отворачивание при приближении или уход от компании, прижатые уши, неподвижный взгляд, отказ от еды, а также одышку, когда не жарко, и зевоту.
Согласно мнению специалистов, на сон животных влияет домашняя обстановка. Так, если у собаки один или два хозяина, она спит более 13 часов, что является хорошим показателем. Однако в семьях с детьми питомцы не высыпаются, так как сон занимает всего от восьми до десяти часов.
Эксперты рекомендовали семьям с детьми обеспечить необходимую физическую нагрузку и предоставить им несколько мест для отдыха и сна, где животные смогут провести время в одиночестве.
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