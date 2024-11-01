Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Похудевший за полгода на 50 килограммов пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете, при этом никаких сопутствующих заболеваний у него не выявлено, сообщили РИА Новости в ветеринарном госпитале «Зоозащита НН».
Чрезмерно упитанного алабая обнаружили на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около 100 килограммов и из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Пса поместили в госпиталь и прописали специальную диету, в результате которой ему за семь месяцев удалось скинуть половину своего веса.
По словам сотрудников госпиталя, вес пса-толстяка так и застыл на отметке 50 килограммов.
«На данный момент Кругетс все еще на похудательной терапии, но еще сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет», — рассказали агентству в ветеринарном госпитале.
С конца мая волонтеры ищут Кругетсу новых хозяев, но пока желающих не нашлось.
«На данный момент он все еще находится у нас, хозяев ему не нашли. Он контактный питомец, явно ранее жил дома. К нему приходят иногда знакомиться, но дома он пока не обрел», — с сожалением констатировала собеседница агентства.
Ранее в пермский реабилитационный центр поступил кот Крошик, весивший 17 килограммов. В центре Крошику назначили диету и физические упражнения. За два месяца «пациент» сбросил почти три килограмма и начал самостоятельным передвигаться по помещению. Однако в конце октября он внезапно стал задыхаться, после проведения УЗИ у кота обнаружились проблемы с печенью, желчным пузырём, почками и мочевым пузырём. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования. 27 октября приют сообщил, что кот умер.