Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов

«На данный момент Кругетс все еще на похудательной терапии, но еще сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет», — рассказали агентству в ветеринарном госпитале.