Ветеринары назвали причину смерти упитанного кота Крошика из Перми

Крошик стал известным в сентябре этого года. Его нашли возле одной из пермских больниц. Местные жители раскормили животное, которое потолстело до 17 кг. Кот перестал самостоятельно передвигаться. Волонтеры отвезли его в реабилитационный центр, где для Крошика разработали специальную диету. 27 октября он умер.