Ветеринары назвали причину смерти упитанного кота Крошика из Перми

Ветеринарные врачи назвали причину смерти упитанного кота Крошика из Перми, перед гибелью у животного случился острый кардиогенный отек легких, пишет РИА Новости.
Уточняется, что отек произошел в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого язвенного гнойного эндокардита.
У Крошика часто были серьезные воспаления на фоне лишнего веса, перед смертью у кота началось резкое кровотечение. Ветеринары сделали все возможное, но не смогли его спасти.
Крошик стал известным в сентябре этого года. Его нашли возле одной из пермских больниц. Местные жители раскормили животное, которое потолстело до 17 кг. Кот перестал самостоятельно передвигаться. Волонтеры отвезли его в реабилитационный центр, где для Крошика разработали специальную диету. 27 октября он умер.