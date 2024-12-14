Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеринары назвали причину смерти упитанного кота Крошика из Перми

У Крошика периодически происходили серьезные воспаления на фоне лишнего веса.

Источник: Аргументы и факты

Ветеринарные врачи назвали причину смерти упитанного кота Крошика из Перми, перед гибелью у животного случился острый кардиогенный отек легких, пишет РИА Новости.

Уточняется, что отек произошел в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого язвенного гнойного эндокардита.

У Крошика часто были серьезные воспаления на фоне лишнего веса, перед смертью у кота началось резкое кровотечение. Ветеринары сделали все возможное, но не смогли его спасти.

Крошик стал известным в сентябре этого года. Его нашли возле одной из пермских больниц. Местные жители раскормили животное, которое потолстело до 17 кг. Кот перестал самостоятельно передвигаться. Волонтеры отвезли его в реабилитационный центр, где для Крошика разработали специальную диету. 27 октября он умер.