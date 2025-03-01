Ветеринар выявил необычную причину плохого самочувствия 7-месячного щенка

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) семимесячная бернская зенненхунда по кличке Луна была экстренно доставлена в ветеринарную клинику после того, как ее владельцы заметили, что у нее рвота и «твердый, вздутый живот». Позднее ветеринар прооперировал щенка, изъяв из ее желудка и кишечника 24 носка и полдюжины других предметов, — пишет People.
Сообщается, что собака продолжительное время ела различные предметы. Со временем они скопились в её желудке и кишечнике, став причиной плохого самочувствия. Хозяева смогли вовремя заметить, что с Луной происходит что-то странное и отвезли ее к ветеринару.
При дальнейшем обследовании врач выявил, что она съела «24 носка, две резинки для волос, один вкладыш для обуви, одну распашонку и разные кусочки ткани». Чтобы удалить посторонние предметы из ЖКТ, Луне сделали гастрэктомию и энтеротомию. Сейчас она чувствует себя хорошо.
«Несмотря ни на что, Луна выкарабкалась и теперь снова виляет хвостом!», — поделились сотрудники ветеринарной клиники в соцсетях.
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