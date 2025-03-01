Ветеринар выявил необычную причину плохого самочувствия 7-месячного щенка

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) семимесячная бернская зенненхунда по кличке Луна была экстренно доставлена в ветеринарную клинику после того, как ее владельцы заметили, что у нее рвота и «твердый, вздутый живот». Позднее ветеринар прооперировал щенка, изъяв из ее желудка и кишечника 24 носка и полдюжины других предметов, — пишет People.