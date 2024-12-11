Ветеринар рассказал, чем лучше кормить собак и кошек

«Для кастрированных котов есть специальные корма для профилактики мочекаменной болезни, это просто обязательно надо делать, то баловать мы их можем кусочком сырого мяса. Тут единственное что, сухой корм не должен встречаться желудке с мясом, например, утром дали сухой корм, он съел его, и через шесть-восемь часов, когда он ушел из желудка, уже можно давать мясо, например», — уточнил Цыпленков.