Ветеринар опроверг мифы об аллергии у кошек и собак
По его словам, куриное мясо не является главным аллергеном.
По его словам, куриное мясо не является главным аллергеном.
Главный ветврач центров Dr.Hug Алексей Кулешов на посвященном производству кормов круглом столе в Торгово-промышленной палате России прокомментировал три мифа об аллергии у кошек и собак. Подробности приводит информационный портал и газета «Ветеринария и жизнь».
«Первый миф о том, что курятина — это зло. Это не так. Последние исследования, проведенные еще в 2016 году, показывали, что в топе аллергенов и у кошек, и у собак — говядина», — утверждает Кулешов.
По его словам, куриное мясо на третьей строчке в списке аллергенов для животных. Для собак на втором месте — молочная продукция, а для кошек — рыба. В публикации уточняется, что курятина — самый дешевый наполнитель, в кормах эконом-класса она часто идет как сопутствующий белок. Якобы поэтому ее «причисляют к возможным аллергенам».
Второй миф связан с глютеном. «У собак усвояемость глютена при правильном соблюдении технологии приготовления корма нормальная», — заявил Кулешов.
Он уточнил, что кошки тоже могут усваивать углеводы, но в меньших количествах, чем собаки.
Третий миф говорит о необходимости давать кошкам молоко всю их жизнь.
«Нет, это не так. Более того, у подавляющего большинства котят после 6 месяцев перестает вырабатываться фермент (лактаза), расщепляющий молочный сахар — лактозу. У большинства кошек непереносимость молока. В дальнейшем это проявляется желудочно-кишечной симптоматикой», — пояснил специалист.
РБК Life напоминает, если вы заметили у вашего питомца проблемы со здоровьем, следует срочно обратиться к ветеринарному врачу. Эксперт установит диагноз и назначит лечение.
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