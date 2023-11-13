Ветеринар опроверг мифы об аллергии у кошек и собак

Главный ветврач центров Dr.Hug Алексей Кулешов на посвященном производству кормов круглом столе в Торгово-промышленной палате России прокомментировал три мифа об аллергии у кошек и собак. Подробности приводит информационный портал и газета «Ветеринария и жизнь».

«Первый миф о том, что курятина — это зло. Это не так. Последние исследования, проведенные еще в 2016 году, показывали, что в топе аллергенов и у кошек, и у собак — говядина», — утверждает Кулешов.

По его словам, куриное мясо на третьей строчке в списке аллергенов для животных. Для собак на втором месте — молочная продукция, а для кошек — рыба. В публикации уточняется, что курятина — самый дешевый наполнитель, в кормах эконом-класса она часто идет как сопутствующий белок. Якобы поэтому ее «причисляют к возможным аллергенам».

Второй миф связан с глютеном. «У собак усвояемость глютена при правильном соблюдении технологии приготовления корма нормальная», — заявил Кулешов.

Он уточнил, что кошки тоже могут усваивать углеводы, но в меньших количествах, чем собаки.

Третий миф говорит о необходимости давать кошкам молоко всю их жизнь.

«Нет, это не так. Более того, у подавляющего большинства котят после 6 месяцев перестает вырабатываться фермент (лактаза), расщепляющий молочный сахар — лактозу. У большинства кошек непереносимость молока. В дальнейшем это проявляется желудочно-кишечной симптоматикой», — пояснил специалист.

РБК Life напоминает, если вы заметили у вашего питомца проблемы со здоровьем, следует срочно обратиться к ветеринарному врачу. Эксперт установит диагноз и назначит лечение.

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