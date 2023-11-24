Ветеринар объяснила, почему собаки мерзнут на прогулке

По ее словам, главный защитный барьер между организмом собаки и неблагоприятными условиями окружающей среды — это шерсть. Сегодня у многих питомцев процесс сезонной линьки и образования подшерстка адаптирован именно к квартирным условиям. Это может сделать даже пушистых питомцев чувствительными к холоду.

«Процесс сезонной линьки контролируется гормоном эпифиза — мелатонином. Он выделяется в ответ на изменения температуры окружающей среды и длины светового дня. В помещениях — искусственное освещение и стабильно высокая температура, комфортная для человека. Поэтому у собак, которые живут в квартирах, линька может не зависеть от смены сезона, происходить чаще двух раз в год и длиться дольше»‎, — сказала ветеринар.

Чтобы ускорить процесс смены шерсти и позаботиться о ее здоровье, необходимо регулярно вычесывать питомцев — 2−3 раза в неделю. Также важна защита от дождя и снега, так как влажная спутанная шерсть теряет свои изоляционные свойства.

Многие собаки не переносят низкие температуры в силу особенностей породы. В первую очередь это касается маленьких питомцев, собак с тонкой короткой шерстью, без подшерстка, с короткими лапами.

«Одежда для собак, которые не переносят холод — это не вопрос моды, а забота о здоровье. Но важно грамотно подобрать вещи, а также всегда проверять погоду и температуру за окном перед выходом на прогулку. Вязаная шерстяная одежда подойдет для сухой морозной погоды, но в дождь она способствует образованию колтунов и переохлаждению. Слишком узкая одежда и некачественные материалы могут нарушить кровообращение и терморегуляцию», — предупредила Широкожухова.

Еще один фактор, который делает собаку чувствительной к холоду, — неправильный рацион. При дефиците питательных веществ, таких как белки, жиры, витамины, минералы, шерсть может выпадать, становиться сухой и ломкой. Недостаток калорий может привести к потере веса и снижению мышечной массы. Особенно критично это для активных пород с короткой шерстью и стройным телосложением, например, борзых, далматинцев, доберманов.

Резко реагировать на холод могут щенки и пожилые питомцы. У первых высокая скорость обменных процессов, а система саморегуляции температуры еще слабо развита. У возрастных собак, наоборот, медленный метаболизм, сниженная активность, а способность поддерживать нормальную температуру тела нарушается из-за уменьшения функций различных органов.