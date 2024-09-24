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Ветеринар объяснила, можно ли спать с кошкой в одной кровати

Многие владельцы кошек и котов любят засыпать с любимыми питомцами в обнимку. Однако это может привести к негативным последствиям.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ветеринар и клинический инструктор в Школе ветеринарной медицины Висконсинского университета в Медисоне Калико Шмидт рассказала, что сон с кошкой увеличивает риск передачи зоонозных заболеваний, передающихся от животных к человеку. Прежде всего это касается случаев, когда питомец гуляет на улице.

Дело в том, что у таких животных выше риск подцепить паразитов — например, блох. По словам Шмидт, хозяевам не стоит пускать кошек в свою постель. Кроме того, если питомец выходит на улицу, его нужно регулярно показывать ветеринару. Также таким кошкам нужно давать профилактические препараты.

В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом. Их организм может оказаться не готов к борьбе с вредными микроорганизмами. В связи с этим такие люди особенно уязвимы к инфекциям.

Однако даже домашние кошки подвергают владельцев опасности. Так, у питомцев есть лотки, поэтому, просто перемещаясь по дому, они распространяют бактерии, связанные с фекалиями. По словам ветеринара, кошки могут переносить эти бактерии из лотка и в кровать.

Также в группе риска маленькие дети, чья иммунная система еще только развивается. Они подвержены повышенному риску заражения. В связи с этим Шмидт не рекомендуют разрешать кошкам спать в кроватях детей.

Есть и другие риски. Кошки обычно более активны в переходные периоды дневного света — на рассвете и в сумерках. Поэтому рано утром хозяева питомцев могут столкнуться с активностью питомца. Тем, кто чутко спит, это будет серьезно мешать.

По словам Шмидта, некоторым кошек нельзя пускать не только в кровать, но и в спальню. Речь идет о людях с сильной астмой и аллергией. Ветеринар отмечает, что такая мера может положительно повлиять на здоровье человека. Предыдущие исследования показали, что наличие пространства, свободного от аллергенов, может быть полезным для уязвимых людей.

Вместе с тем если человек соблюдает меры предосторожности и возит питомца к ветеринару, сон с этим животным может укрепить отношения с ним.

«Я люблю своих кошек, и я думаю, что это часть нашей связи», — сказала Шмидт изданию Inverce.

Многие замечали, что после поглаживания эти питомцы бьются током. Недавно исследователи выяснили, почему так происходит.