Ветеринар объяснила, можно ли спать с кошкой в одной кровати

По словам Шмидта, некоторым кошек нельзя пускать не только в кровать, но и в спальню. Речь идет о людях с сильной астмой и аллергией. Ветеринар отмечает, что такая мера может положительно повлиять на здоровье человека. Предыдущие исследования показали, что наличие пространства, свободного от аллергенов, может быть полезным для уязвимых людей.