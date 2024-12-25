Ветеринар объяснила, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение

Ветеринарный врач Наталья Грезина до этого говорила, что искусственная елка безопаснее для собак и кошек, поскольку ее ветви не травмируют слизистую оболочку полости рта, если питомец решит их погрызть. По ее словам, лучше поставить дерево в углу комнаты и укрепить основание, чтобы снизить риск падения. Можно установить и специальные прозрачные барьеры вокруг елки. Также в продаже появляются интересные варианты елок-когтеточек.