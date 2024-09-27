Ветеринар объяснил, как выжить при встрече с медведем

В разговоре с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что при встрече с медведем нельзя убегать и привлекать его внимание. Стоит учитывать, что у хищника отличные обоняние, зрение и слух, поэтому животное может догнать человека.
«Убегать — плохая идея. Медведи иногда охотятся сообща, загоняя добычу в тупик. Не провоцируйте медведя, тихо уйдите тем же путем, что пришли», — посоветовал эксперт.
Если человек начал убегать, любой зверь, даже собака, побежит за ним. Это объясняется инстинктом, отметил Михаил Шеляков.
Он советует не сближаться с хищником, не пытаться фотографироваться с ним, особенно со вспышкой. Эти неестественные моменты животное может воспринять как опасность.
Михаил Шеляков отметил, что особо агрессивны голодные медведи, животные, только вышедшие из спячки, и самки, защищающие медвежат. Им все равно, на кого нападать, подчеркнул ветеринар.
Ранее в Литве составили виртуальную карту мест, где были замечены бурые медведи. Это сделали для защиты тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами.