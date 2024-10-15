Ветеринар назвала лучший способ подружить кошку с собакой

Кейси добавила, что хорошо бы создавать для кошки возможность «сбежать», если она захочет. Например, подняться куда-то повыше, где ей будет безопасно, если она почувствует угрозу со стороны щенка при первых встречах. Щенка при этом важно тоже обучать быть спокойным в присутствии кошки. Но главный совет все-таки «заключается в том, что это нужно делать очень постепенно», подчеркнула она.