Ветеринар назвала лучший способ подружить кошку с собакой

Специалисты зоозащитной организации Dogs Trust (Великобритания) выяснили в ходе крупного исследования с участием 4500 собак, что отношения собак и кошек в одном доме зависят от того, как их познакомили. Наблюдения показали, что более 90% щенков обычно не в восторге от кошек при первой встрече, и минимум пятая часть хозяев знакомит питомцев неправильно. Чтобы избежать конфликтов и драк между животными в будущем, необходимо делать это постепенно.
Организация проводит крупнейшее в своем роде когортное исследование Generation Pup («Поколение щенков»), в котором за 9500 собаками наблюдают в течение всей жизни. В рамках исследования команда также наблюдала за взаимодействием 4500 щенков с домашними кошками. Результаты были представлены на конференции New Scientist Live 2024 в Лондоне.
Согласно исследованию, 20,1% владельцев приносят щенков в дом, где уже живут их кошки. В 18,9% случаев люди отводят на знакомство питомцам меньше двух часов. И это их основная ошибка, так как по выводам ученых, основные факторы для дальнейшей спокойной жизни — это возраст щенка и постепенное знакомство. Последнее повышает шансы на то, что собака и кошка поладят.
Подавляющее большинство собак проявляли «нежелательное» поведение при первом знакомстве с кошкой, в том числе были агрессивны или играли с кошкой, когда та не хотела играть. Менее 10% щенков, которых познакомили с кошками, были спокойны и оставались расслабленными.
Как подружить кошку с собакой, если они конфликтуют
Наблюдения показали, что щенки ведут себя спокойнее и дружелюбнее по отношению к кошке, если их первое знакомство длится более одного дня. Животных несколько раз показывают друг другу и затем на время разделяют, позволяя привыкать постепенно.
Особенно хорошо, если возраст собаки при этом не более 12 недель. При соблюдении этих рекомендаций между питомцами могут сформироваться наиболее гармоничные отношения.
Кейси добавила, что хорошо бы создавать для кошки возможность «сбежать», если она захочет. Например, подняться куда-то повыше, где ей будет безопасно, если она почувствует угрозу со стороны щенка при первых встречах. Щенка при этом важно тоже обучать быть спокойным в присутствии кошки. Но главный совет все-таки «заключается в том, что это нужно делать очень постепенно», подчеркнула она.
Ранее другие ученые установили, что кошки скорбят по умершим питомцам, которые жили в одном доме с ними, в том числе по собакам.