Ветеринар дала советы по подготовке питомцев к холодному времени года

«Если ваш любимец находится на полнорационном промышленном корме, то в этом случае нормы суточного кормления допускают определенный диапазон. Так, понаблюдав за питомцем, можно снизить суточный объем корма в пределах этих значений. Если животное получает натуральное питание, то лучше всего будет проконсультироваться с диетологом по допустимому снижению объемов порций или замене ингредиентов на менее калорийные», — сказала она.