Ветеринар дал советы, как успокоить собаку во время фейерверков

Слух собак более чем в десять раз чувствительнее, чем человеческий. Поэтому для многих из них салют становится настоящим испытанием: питомцы испытывают во время звуков фейерверков стресс и тревогу.
Опасен ли фейерверк для слуха собак и как можно успокоить питомца, рассказала ветеринарный врач Джулиана Де Виллемс.
Вредят ли фейерверки ушам собаки?
Из-за того, что слух собак намного чувствительнее, фейерверки могут навредить слуху собаки. У них очень чувствительные барабанные перепонки, поэтому громкие хлопки салютов негативно отразятся на питомце.
Устройства для успокоения
Существует несколько предметов для успокоения собак, которые можно приобрести в специализированных магазинах или на маркетплейсах.
Утяжеленное одеяло для собак
Исследование 2021 года показало, что утяжеленное одеяло уменьшает беспокойство у людей. И оно точно так же действует на собак.
Одеяло следует равномерно распределить по телу собаки, избегая шею и голову, чтобы на них не было давления.
Наушники для собак
Для устранения шумовой фобии у собак можно использовать специализированные наушники. Джулиана советует приобретать наушники в форме капюшона, который равномерно распределяет нагрузку на голову и уши.
Правда, чтобы привыкнуть к наушникам, собаке может потребоваться некоторое время.
Диффузор с феромонами
Феромоновый диффузор распространяет в воздухе ароматы феромонов, похожие на те, которые издает собака-мать, чтобы успокоить своих щенков. Многие исследования показали, что это может быть эффективным способом помочь собаке справиться с беспокойством, связанным с фейерверками.
Как уменьшить беспокойство собаки без материальных затрат
Для того, чтобы собака не чувствовала страха во время фейерверков, могут помочь не только специализированные предметы, но и подготовка к салютам.
Снизьте чувствительность собаки
Задолго до начала фейерверков можно подготовить собаку к ним. Так, например, включите видео с салютами при питомце и постепенно увеличивайте громкость. Одновременно с этим можно давать собаке какое-либо лакомство или поглаживать. Таким образом, у нее пропадут неприятные ассоциации с фейерверками.
Спланируйте время выгула
Обязательно нужно вывести собаку на прогулку до начала фейерверка, чтобы она удовлетворила свои потребности. Ветеринарный врач также посоветовала чрезмерно не утомлять своего питомца.
Создайте безопасное пространство
Джулиана советует плотно закрыть шторы перед началом фейерверка, приглушить свет в доме и убедиться, что у собаки хорошо оборудовано место для отдыха, а рядом находится много лакомств и игрушек.
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Анна Морозова