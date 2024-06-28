Ветеринар дал советы, как успокоить собаку во время фейерверков

Задолго до начала фейерверков можно подготовить собаку к ним. Так, например, включите видео с салютами при питомце и постепенно увеличивайте громкость. Одновременно с этим можно давать собаке какое-либо лакомство или поглаживать. Таким образом, у нее пропадут неприятные ассоциации с фейерверками.