Ветер, Тучка и Дождь стали самыми популярными «осенними» кличками собак в России

«Когда придумываешь кличку для собаки, не всегда опираешься только на внешность и характер питомца, кто-то вдохновляется героями из книг и сериалов, кому-то кличку подсказывает название любимого блюда или цвета, а кто-то черпает вдохновение из времени года. Мы собрали слова, которые ассоциируются с осенью, и решили посмотреть, называют ли владельцы так своих собак. Вот как выглядит рейтинг топ-10 популярных “осенних” кличек собак: Ветер, Осень, Дождь, Тучка, Рябина, Каштан, Туча, Листопад, Ливень, Костер», — рассказал Голубев.
Чаще всего так называют сибирских хаски, немецких шпицев и самоедов, уточнил он.
«На втором по популярности месте расположилась кличка Осень — так зовут 268 собак. Преимущественно это немецкие шпицы, кавказские овчарки и корги. Этой кличке совсем немного не хватило до второго места, поэтому она заняла почетную третью строчку рейтинга — Дождь. Собак, которые носят эту кличку — 265. Так называют немецких шпицев, чихуахуа, йоркширских терьеров, пуделей, самоедов и некоторых других питомцев», — отметил президент РКФ.
Кроме того, в списке «осенних» кличек встречаются и такие имена, как Клен, Зонтик, Желудь, Тыква и Кабачок, добавил он.
«Не обошли стороной и осенние месяцы: в России есть собаки, которых зовут Сентябрь, Октябрь и Ноябрь. Собаководы не забывают и про Школу — так назвали целых двух собак породы доберман и восточноевропейская овчарка. Удивительно, но мы нашли и такие клички, как Гербарий, Камин и даже собаку породы вельш корги пемброк по имени Бабье Лето», — заключил Голубев.