Ветер, Тучка и Дождь стали самыми популярными «осенними» кличками собак в России

«Когда придумываешь кличку для собаки, не всегда опираешься только на внешность и характер питомца, кто-то вдохновляется героями из книг и сериалов, кому-то кличку подсказывает название любимого блюда или цвета, а кто-то черпает вдохновение из времени года. Мы собрали слова, которые ассоциируются с осенью, и решили посмотреть, называют ли владельцы так своих собак. Вот как выглядит рейтинг топ-10 популярных “осенних” кличек собак: Ветер, Осень, Дождь, Тучка, Рябина, Каштан, Туча, Листопад, Ливень, Костер», — рассказал Голубев.