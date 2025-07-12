«Весёлая компания актёров»: как снимался легендарный советский мультфильм «38 попугаев»

«Особенность мультфильма “38 попугаев” и всех последующих заключалась в том, что сценарий написал Григорий Остер и это было диалоговое кино. В мультипликации вообще не приветствуются разговорные сценарии, потому что там важно движение, превращение — то, что отличает анимацию от остальных видов искусства. Это синтез всех видов искусства. А здесь было много реплик, как в радиотеатре. Они были смешными, абсурдными, и поэтому важно было подобрать правильные актёрские отыгрыши этих разговоров», — объяснил в беседе с RT шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.