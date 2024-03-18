Вестминстерский дворец может рухнуть

В 2012 году было проведено предварительное технико-экономическое обоснование, показавшее необходимость «фундаментальной реконструкции» здания. В 2015 году аудиторы оценили стоимость полного ремонта дворца в 5,7 млрд фунтов стерлингов (более $9 млрд на тот момент) и предполагали, что это займет 32 года, если парламентарии будут выселены. При сохранении пребывания членов парламента в здании ремонт обойдется уже в 22 млрд фунтов и продлится 76 лет.