Вестминстерский дворец может рухнуть

Этот исторический дворец XIX века, построенный в неоготическом стиле знаменитыми архитекторами Чарльзом Барри и Огастесом Уэлби Пьюджином, является местом заседания британского парламента. На одной из трех его башен, башне Елизаветы, расположен знаменитый колокол Биг-Бен.
Хант обратил внимание на проблемы, такие как запах сырости, наличие крыс и мышей, повреждения каменной кладки, постоянный риск пожара из-за старой электропроводки, содержание асбеста и общую атмосферу «отвратительного разложения».
В 2012 году было проведено предварительное технико-экономическое обоснование, показавшее необходимость «фундаментальной реконструкции» здания. В 2015 году аудиторы оценили стоимость полного ремонта дворца в 5,7 млрд фунтов стерлингов (более $9 млрд на тот момент) и предполагали, что это займет 32 года, если парламентарии будут выселены. При сохранении пребывания членов парламента в здании ремонт обойдется уже в 22 млрд фунтов и продлится 76 лет.
Хотя в 2022 году была предложена основная схема ремонта дворца стоимостью 7−13 млрд фунтов стерлингов с закрытием на 12 лет, пока планы застопорились. Хант предложил особое финансирование на 20 лет для восстановления здания парламента, аналогично тому, как это было сделано для Олимпийских игр 2012 года.
Директор музея призвал парламентариев не откладывать решение о ремонте дворца. Он выразил надежду, что здание будет отремонтировано к 200-летию пожара 1834 года, который уже приводил к разрушению здания.
Поступило предложение о строительстве нового здания парламента в Лондоне с прозрачным фасадом в стиле футуризма на время реконструкции Вестминстерского дворца. Также рассматривается как вариант временное модульное сооружение на Темзе.