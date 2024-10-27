Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Весомая льгота. Эксперт рассказал, кто может не платить налог на имущество

При соблюдении ряда условий можно получить освобождение от уплаты налога на имущество.

Источник: Shutterstock

Каждый владелец недвижимости обязан уплатить налог на имущество до 1 декабря, независимо от того, является ли его собственностью парковочное место, роскошный особняк, помещение, сдаваемое под магазин, или комната в коммунальной квартире. Адвокат Ирина Калинина рассказала aif.ru, кто и при каких условиях освобождается от уплаты налога на имущество.

«Можно не платить налог, — говорит эксперт. — Но только на один объект недвижимости и при условии, что владелец относится к льготной категории. Это могут быть участники СВО и их семьи, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, военнослужащие или бывшие военнослужащие с общей продолжительностью службы 20 лет и более, пенсионеры, герои Советского Союза и России, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней. Полный перечень таких категорий приведен в статье 407 Налогового Кодекса».

При этом налоговая льгота предоставляется при соблюдении ряда условий.

«Имущество не должно использоваться в предпринимательской деятельности, —перечисляет Калинина. — А кадастровая стоимость имущества не должна превышать 300 млн руб. Если у гражданина несколько объектов недвижимости, льготы применяются только к одному объекту по выбору налогоплательщика».

Все остальные россияне обязаны выплатить в бюджет налог на имущество, и лучше с этим не затягивать.

«Несвоевременная уплата налога влечет за собой штраф и пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы задолженности за каждый день просрочки, — предупреждает эксперт. — А задолженность по налогу может привести к блокировке банковских карт».

Чтобы избежать неприятностей, лучше проверить начисления в личном кабинете налогоплательщика и убедиться в актуальности данных о недвижимости.

«Иногда случаются технические ошибки, — рассказывает Калинина. — И в личный кабинет могут быть загружены давно проданные объекты. При обнаружении ошибки необходимо предоставить документы о продаже и запрос на исключение объекта из налогооблагаемой базы».

Если же с данными по объектам недвижимости все в порядке, но вызывает сомнения сумма начисленного налога, то ее можно пересчитать самостоятельно.

«Проверка правильности начисления налога проста, — говорит эксперт. — Это процент от кадастровой стоимости недвижимости. На обычную квартиру ставка налога составляет 0,1−0, 5% от ее кадастровой стоимости, на элитное жильё стоимостью более 300 млн руб. — 2%, а с января 2025 года она увеличится до 2, 5%».