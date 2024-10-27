Весомая льгота. Эксперт рассказал, кто может не платить налог на имущество

«Можно не платить налог, — говорит эксперт. — Но только на один объект недвижимости и при условии, что владелец относится к льготной категории. Это могут быть участники СВО и их семьи, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, военнослужащие или бывшие военнослужащие с общей продолжительностью службы 20 лет и более, пенсионеры, герои Советского Союза и России, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней. Полный перечень таких категорий приведен в статье 407 Налогового Кодекса».