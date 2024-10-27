Весомая льгота. Эксперт рассказал, кто может не платить налог на имущество

Каждый владелец недвижимости обязан уплатить налог на имущество до 1 декабря, независимо от того, является ли его собственностью парковочное место, роскошный особняк, помещение, сдаваемое под магазин, или комната в коммунальной квартире. Адвокат Ирина Калинина рассказала aif.ru, кто и при каких условиях освобождается от уплаты налога на имущество.
«Можно не платить налог, — говорит эксперт. — Но только на один объект недвижимости и при условии, что владелец относится к льготной категории. Это могут быть участники СВО и их семьи, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, военнослужащие или бывшие военнослужащие с общей продолжительностью службы 20 лет и более, пенсионеры, герои Советского Союза и России, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней. Полный перечень таких категорий приведен в статье 407 Налогового Кодекса».
При этом налоговая льгота предоставляется при соблюдении ряда условий.
«Имущество не должно использоваться в предпринимательской деятельности, —перечисляет Калинина. — А кадастровая стоимость имущества не должна превышать 300 млн руб. Если у гражданина несколько объектов недвижимости, льготы применяются только к одному объекту по выбору налогоплательщика».
Все остальные россияне обязаны выплатить в бюджет налог на имущество, и лучше с этим не затягивать.
«Несвоевременная уплата налога влечет за собой штраф и пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы задолженности за каждый день просрочки, — предупреждает эксперт. — А задолженность по налогу может привести к блокировке банковских карт».
Чтобы избежать неприятностей, лучше проверить начисления в личном кабинете налогоплательщика и убедиться в актуальности данных о недвижимости.
«Иногда случаются технические ошибки, — рассказывает Калинина. — И в личный кабинет могут быть загружены давно проданные объекты. При обнаружении ошибки необходимо предоставить документы о продаже и запрос на исключение объекта из налогооблагаемой базы».
Если же с данными по объектам недвижимости все в порядке, но вызывает сомнения сумма начисленного налога, то ее можно пересчитать самостоятельно.
«Проверка правильности начисления налога проста, — говорит эксперт. — Это процент от кадастровой стоимости недвижимости. На обычную квартиру ставка налога составляет 0,1−0, 5% от ее кадастровой стоимости, на элитное жильё стоимостью более 300 млн руб. — 2%, а с января 2025 года она увеличится до 2, 5%».