Весьма окладно. Как выглядела зарплата рабочего человека в СССР

«Я застал время, когда было два варианта приобрести какой-нибудь приличный дефицит: по блату (скажем, у знакомого директора магазина) или у спекулянта. Фарцовщики, например, собирались у магазинов “Берёзка”. Джинсы стоили как две зарплаты инженера после института, — вспоминает 67-летний предприниматель Андрей Ковалёв. — Просто так даже обычную резину для “Жигулей” было проблематично купить: надо было стоять в очереди, записываться, отмечаться. За мебелью люди стояли в очередях по несколько лет. Поэтому все и искали способ подработать, чтобы приобрести что-то, пусть и переплачивая, зато без ожиданий в очередях. Так я пришёл к тому, что стал делать мебель на заказ, и 1979 году заработал первые 350 рублей».