Весьма окладно. Как выглядела зарплата рабочего человека в СССР

Сильно ли ценило? Мы попытались ответить на этот вопрос, сравнив доходы рабочих и представителей других сфер.
Сталевар и финансист
Согласно статистическому ежегоднику, средняя зарплата в стране в 1985 году была 190 рублей. Официальные доходы рабочих превышали эту отметку без учёта побочных заработков и разрядов. А разряд влиял прилично. Например, кузнецу 3-го разряда платили 289 рублей, 4-го разряда — 318. Сталевар 5-го разряда имел 342 рублей, а 7-го — 444. А вот работники финансового сектора (сферы кредитования и страхования) получали ниже среднего — 180 ₽ Почувствуйте разницу! Сейчас у тех, чья деятельность связана с финансами, выходит в среднем 200 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата во всей экономике — 85 тыс.
Разные радости жизни
У сталевара и кузнеца выходило больше, чем у иного чиновника высшего звена.
«Но тут давайте всё же проводить корректные сравнения, — уточняет историк, преподаватель Горчаковского лицея МГИМО Алексей Захаров. — Да, доходы чиновников не были сверхбольшими, но в дополнение к должности шли служебная машина, квартира, дача, ведомственная столовая с осетриной за копейки и другие радости жизни, недоступные рабочим». «Радости жизни» полагались и генералам, чьё официальное довольствие начиналось с 250 ₽, а с учётом надбавки за выслугу лет и занимаемую должность получалось и 500 ₽, и больше. И космонавтам, чей «земной» оклад был 400 ₽, за каждый день в невесомости полагалась премия.
Что до доходов актёров, то они зависели от успеха фильма. Скажем, голый оклад мог быть всего полторы сотни. Но если наступал звёздный час, гонорары получались баснословные. Например, за фильм «Иван Васильевич меняет профессию» Юрий Яковлев получил 4,3 тыс. руб., режиссёру Леониду Гайдаю и вовсе досталось 18 тыс. руб.
Первый легальный
Первым легальным советским миллионером в 1989 году стал 39-летний Артём Тарасов, возглавивший кооператив «Техника». За январь 1989 года ему была выписана зарплата в 3 млн рублей из прибыли «Техники» (даже Горбачёв тогда получал всего 800 рублей).
Так как сумма была проведена официально, с зарплаты предстояло заплатить все налоги. Только налог на бездетность составил для Тарасова 6% от зарплаты, или 180 тыс. рублей.
Вскоре в отношении Тарасова было возбуждено уголовное дело по статье 93.3 «Хищение в особо крупных размерах», сам же кооператив, по сути, исчез.
Переплатить за дефицит
Доходы сложно рассматривать в отрыве от возможности купить на них то, что требуется или что хочется. В СССР эта возможность была скромной, что подтвердит любой знакомый с ассортиментом советских торговых точек. У спекулянтов ассортимент был богатым, но и стоимость вещей была отнюдь не та, что фиксировала статистика.
«Конечно, дефицит был. Централизованное распределение благ усложняло приобретение вещей, — признаёт Алексей Захаров. — Москва, Ленинград, столицы союзных республик снабжались по повышенным нормам. В других местах было негусто. Но при желании, связях и деньгах любой вопрос решался».
«Я застал время, когда было два варианта приобрести какой-нибудь приличный дефицит: по блату (скажем, у знакомого директора магазина) или у спекулянта. Фарцовщики, например, собирались у магазинов “Берёзка”. Джинсы стоили как две зарплаты инженера после института, — вспоминает 67-летний предприниматель Андрей Ковалёв. — Просто так даже обычную резину для “Жигулей” было проблематично купить: надо было стоять в очереди, записываться, отмечаться. За мебелью люди стояли в очередях по несколько лет. Поэтому все и искали способ подработать, чтобы приобрести что-то, пусть и переплачивая, зато без ожиданий в очередях. Так я пришёл к тому, что стал делать мебель на заказ, и 1979 году заработал первые 350 рублей».
Операция промкооперация
Долгое время советскую экономику спасали артели и кооперативы — они не являлись частными предприятиями, находились в коллективной собственности и были объединены в промкооперацию. Их вклад в ВВП страны в отдельные годы доходил до 10%. На «кустарей» приходилось 35% всего трикотажа, 40% мебели, 70% металлической посуды, 95% детских игрушек. В пищевой промышленности промкооперация обеспечивала до 90% разнообразия ассортимента по мясу, молочным продуктам, рыбе, хлебу и выпечке. Зарплаты у них были в целом выше, чем в госсекторе, но официальная статистика это не фиксировала.
Все 13 тыс. предприятий промкооперации ликвидировали к 1960 году, национализировав и соединив их с государственными заводами и фабриками. Тогда же началась эпоха дефицита — из продажи исчезли анчоусы и буженина, вологодское и шоколадное сливочное масло, топлёное молоко, французские булки и булки хала…
На смену пришли «временные трудовые коллективы», по сути — те же артели. На таких «шабашках» или в стройотрядах за пару сезонов строительства коровников и сельских ДК можно было заработать на «Жигули».