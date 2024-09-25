«Веселящий газ»: почему шары с закисью азота опасны для жизни

Нарколог Игорь Лазарев в беседе с изданием «Мел» рассказал, что закись азота может вызвать зависимость. Она возникает не сразу, на каждый раз снижается толерантность к препарату, что побуждает употреблять его больше. Постепенно у человека проявляются: