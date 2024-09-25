«Веселящий газ»: почему шары с закисью азота опасны для жизни

Закись азота — это бесцветный газ со сладким привкусом и слабо выраженным металлическим запахом. Он делится на несколько категорий:
- пищевая закись (Е942). Ее добавляют в продукты, чтобы они дольше сохраняли свежесть;
- медицинская закись азота. Он используется в хирургии для ингаляционного наркоза;
- технический азот. Он используется, например, для ускорения двигателей.
Изменяет сознание именно пищевая закись азота. Он вызывает чувство веселья и эйфории, изменяя сознание.
Последствия вдыхания «веселящего газа»
Шары с «веселящим газом» воздействуют на разные системы в головном мозге — например, на NMDA-рецепторы (нервные клетки, которые реагируют на возбуждающие сигналы) или на опиоидные рецепторы (регулируют болевые ощущения).
Вдыхание пищевой закиси азота может вызвать головокружение, расслабленность, диссоциацию (отделение человека от собственных чувств и переживаний) и состояние отрешенности.
Эффект от «веселящего газа» продолжается всего 10−15 минут, однако может вызвать кислородное голодание, потерю сознания и даже внезапную смерть.
Может ли появиться зависимость от «веселящего газа»
Нарколог Игорь Лазарев в беседе с изданием «Мел» рассказал, что закись азота может вызвать зависимость. Она возникает не сразу, на каждый раз снижается толерантность к препарату, что побуждает употреблять его больше. Постепенно у человека проявляются:
- проблемы с памятью;
- плаксивость;
- перепады настроения;
- тревожность.
Зависимость от закиси азота требует лечения в стационаре под наблюдением нарколога. Причем врач лечит не зависимость, а именно человека, постепенно узнавая, что привело его к применению вещества. Например, кто-то таким образом «сбегает» от проблем.
Законны ли шары с «веселящим газом»
1 января 2021 года закись азота получила статус «одурманивающего вещества». В тех пор действует закон об ограничении оборота вещества ради развлечения.
С 15 февраля запрещены пропаганда и незаконная реклама «веселящего газа».
Несмотря на это, в интернете все равно сохраняется огромное количество рекламы «веселящего газа». В описании компании подчеркивают, что продают пищевую закись, которая относится к легальной категории — производству продовольственных товаров.
Сотрудники «Мела» позвонили в одну из таким компаний и спросили о стоимости баллонов с веществом и спросили, сколько понадобится на компанию из десяти человек. Оператор назвал цену и даже не спросил, для каких целей нужен «веселящий газ».
Продажа «веселящего газа» сейчас никак не регулируется. Российские власти уже много лет пытаются ограничить сбыт закись азота, однако сделать это сложно, так как он используется в промышленных целях.
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