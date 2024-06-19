Весь покрытый зеленью: дом в Лондоне стал знаменитостью

Хозяева дома, Майкл и Тереза Лай, переехали в дом в районе Даунхэм в 1984 году.. Удивительно, что уже 40 лет назад здание было покрыто растениями, хоть и частично. Семейная пара пыталась истребить пятилистный плющ, однако все оказалось безуспешным. Но супруги поняли, что он имеет свои преимущества — помогает сохранять тепло и поддерживать свежий воздух в строении.