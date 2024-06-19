Весь покрытый зеленью: дом в Лондоне стал знаменитостью

На юго-востоке Лондона появилась новая достопримечательность — дом, полностью обвитый плющом. Крыша и стены здания настолько покрыты зеленью, что не видно кирпичной кладки, а нетронутыми остались только окна. Об этом сообщает Independent.
Хозяева дома, Майкл и Тереза Лай, переехали в дом в районе Даунхэм в 1984 году.. Удивительно, что уже 40 лет назад здание было покрыто растениями, хоть и частично. Семейная пара пыталась истребить пятилистный плющ, однако все оказалось безуспешным. Но супруги поняли, что он имеет свои преимущества — помогает сохранять тепло и поддерживать свежий воздух в строении.
Растение появилось на зданиях на юго-востоке Англии в конце 20-х годов XX века. Тогда украшать дома плющом рекомендовали власти. Впоследствии от него отказались все жители района, кроме семьи Лай.
Со временем дом стал местной достопримечательностью. Многие туристы, проходя мимо строения, останавливаются, чтобы рассмотреть и запечатлеть его. Однако соседям не нравится обвитое плющом здание. «Что-то подобное, вероятно, выглядело бы хорошо в маленькой деревеньке, но это немного неуместно для Даунхэма», — поделился местный житель.
Эксперты отмечают, что хотя плющ выглядит красиво и является хорошей естественной теплоизоляцией, он может нанести вред дому. Дело в том, что растение задерживает воду на горизонтальных поверхностях и, наоборот, чрезмерно сушит вертикальные. Это может частично разрушить стены и крышу.
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Анна Морозова